Erika Buenfil da detalles de la convivencia con el padre de su hijo, Ernesto Zedillo Jr

Años atrás, Erika Buenfil sostuvo un romance con Ernesto Zedillo Jr. Aunque la historia de amor entre ambos fue fugaz, de esa relación nació Nicolás, quien ahora tiene 20 años. Tras un periodo de mantenerse distanciados, el joven se reunió recientemente con su padre, instante que quedó registrado en fotografías que Nicolás dio a conocer. Gracias a ello, la actriz ha reanudado la comunicación con su ex, situación que ha fluido de manera favorable, según afirma la intérprete, quien ha dado detalles de esta convivencia, la cual ha atraído la atención de sus fieles seguidores.

©@erikabuenfil50



Erika Buenfil celebra que su hijo y su padre puedan convivir.

La relación entre Erika y su ex

Amable como suele ser, Erika habló en entrevista con el programa televisivo Despierta América, espacio en el que ahondó sobre la comunicación que sostiene con Ernesto Zedillo Jr, a raíz de la cercanía que este ha establecido con su hijo. “Nos llevamos muy bien, tenemos una relación bastante amigable, bastante bien…”, dijo la intérprete de telenovelas. De esta manera, deja claro que en ese sentido todo mantiene la estabilidad, un aspecto que la llena de tranquilidad, pues Nicolás se encuentra feliz de poder reanudar lazos con su familia paterna.

Al ahondar en sus declaraciones, Erika reveló más aspectos de su comunicación con Ernesto, mientras todo se da en calma y armonía para brindar a Nicolás un entorno familiar favorable. De hecho, expresó que ella está al tanto en todo momento de la convivencia. “Tenemos comunicación a través de Nicolás o a través de WhatsApp, de mensajes, para los permisos y para las cosas, pues de repente Nicolás está con él y me tiene que avisar…”, dijo la intérprete, quien acto seguido puntualizó sobre Ernesto Zedillo Jr: “Tengo una buena relación con él y eso es saludable, hasta ahí…”.

©@nico.buenfil



Nicolás mostró en días pasados imágenes de la convivencia con su padre.

Erika, feliz por la graduación de su hijo

A la par de los acontecimientos familiares que alegran el corazón de Nicolás, el joven recientemente se graduó de la escuela preparatoria, un momento entrañable para Erika, quien más allá de sus compromisos profesionales siempre estará dispuesta a acompañar a Nicolás en los momentos más importantes. De hecho, Erika recordó con mucho cariño el instante en que fue testigo de la graduación del joven. “Él sale y entonces me dio muchísima ternura porque cuando están chiquitos y salen al festival lo primero que buscan es a su mamá, y entonces ahorita volteaba, hace contacto visual conmigo y estaba avisado que yo me tenía que venir a trabajar, pero en ningún momento me perdió de vista y en ningún momento me le perdí, yo le decía: ‘Tranquilo, aquí sigo’, yo creo que pensó que me iba a ir…”, expresó.

©GettyImages



Erika se siente muy orgullosa de Nicolás, recientemente graduado de preparatoria.

Así mismo, Erika dijo sentirse agradecida, pues a lo largo de los años los productores con los que ha trabajado le han brindado todo el apoyo y las facilidades para que pueda ocuparse de sus asuntos en la maternidad, algo que hasta la fecha sigue vigente. “Le agradezco a la producción y a la vida poder lograr este cometido…”, resaltó. Así mismo, le deseó lo mejor a su hijo en esta nueva etapa. “Vienen muchas cosas buenas para él en su vida, su carrera y estaré siempre a su lado”, señaló.