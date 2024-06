Erika Buenfil revela cómo es la relación de su hijo con su padre, Ernesto Zedillo Jr

HHace unos días, Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que se le podía ver conviviendo con su padre, Ernesto Zedillo Jr., luego de años de distanciamiento y de mantener los detalles de esta relación bajo completa discreción. Sin embargo, conforme han ido pasando los años y Nicolás creciendo, tanto la actriz como su retoño se han mostrado más abiertos sobre el tema, por lo que incluso, en una reciente entrevista, la protagonista de telenovelas como Vencer el Pasado ahondó en cuanto a la convivencia de su Nicolás con su padre, una oportunidad en la que también aclaró si es que a su hijo le gustaría llevar su apellido paterno.

©@nico.buenfil



Erika Buenfil se ha mostrado abierta a que su hijo se acerque a su porgenitor

Fue durante un encuentro con la prensa que la intérprete se sinceró respecto a la forma en la que su hijo se ha acercado a Zedillo en los últimos meses y respecto a la relación que han formado a raíz de estos reencuentros. “Nicolás está muy bien, no es que se vean diario, no cada domingo, fue un acercamiento, pasan tiempo y cada quien hace sus cosas”, compartió Erika, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, siendo sumamente prudente a la hora de compartir mayores detalles. “No sé si ellos se comuniquen porque pues ya no me corresponde”, agregó.

En esa misma charla, la intérprete dejó en claro que, más allá de molestarle este acercamiento de su hijo con su padre, celebra el hecho de que las cosas finalmente se hayan acomodado y de que puedan disfrutar de este tiempo juntos. “Siempre lo he dicho, no me voy a molestar, es la familia de Nicolás, es para el bien de él, si él se siente a gusto, contento y de alguna manera puede tener ese contacto, para mí es bueno”, señaló.

©@nico.buenfil



Nicolás y Ernesto Zedillo Jr han comenzado a forjar una cercana relación

Al ser cuestionada respecto a si es que a Nicolás le gustaría profundizar en su relación con Ernesto Zedillo Jr. e incluso llevar el apellido de su papá, Erika prefirió reservarse sus comentarios, pues dijo, no es algo de su incumbencia. “Él sigue siendo Nicolás Buenfil, hasta horita. No sé, no me pongan palabras en la boca, ni lo hemos comentado. No sé, eso es algo muy personal de Nicolás, todo al tiempo”, puntualizó.

¿Cómo es la relación de Erika y Ernesto?

Cabe destacar, que mientras hablaba con la prensa, Erika recibió la llamada de Ernesto Zedillo, a quien prefirió no contestarle frente a las cámaras. Sin embargo, sí decidió hablar de cómo es la comunicación que mantiene con el padre de su hijo. “Cuando hay acuerdos con respecto a Nicolás sí, o sea, los permisos… Yo soy responsable de Nicolás al cien por ciento y yo me encargo de los permisos y a veces no le doy permiso porque tiene otras cosas que hacer”, sentenció.