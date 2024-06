Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, revela si le gustaría conocer a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo

Hace unas semanas, Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una serie de fotografías en las que se le podía ver en compañía de su padre, Ernesto Zedillo Jr, y de su media hermana, Isabella. Lo que sin duda habla de la cercanía que empíeza a haber entre el jovencito y su progenitor, de quien se encontraba distanciado desde hace varios atrás. Algo de lo que Nicolás habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a esta nueva etapa de su vida en la que se ha abierto a la convivencia con su familia paterna, por lo que incluso reveló que le entusiasma la idea de poder conocer a su abuelo, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, a quien no ha tenido el gusto de ver frente a frente.

©@erikabuenfil50



El jovencito ha construido una relación muy cercana con Erika

Así lo reveló Buenfil en su charla con la prensa, en la que con cierta mesura habló de lo que espera de su relación con su abuelo. “No (tengo relación). La neta sí me interesaría conocerlo, sólo para verlo, tratarlo, aunque sea un ratito, estaría padre”, expresó el aspirante a actor, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

En ese mismo sentido, Nicolás explicó la razón por la que ha preferido guardarse algunos detalles de su encuentro con su familia paterna, asegurando que ese tipo de temas es algo que no le gustaría discutir en público. “No es. complicado, pero es más privado, mejor dicho la palabra es privado, no quiero hablar mucho del tema”, añadió

.

©@nico.buenfil



Nicolas y su papá se reencontraron recientemente

Respecto a si ha hablado con su padre de su deseo de conocer a su abuelo, el jovencito explicó que hasta el momento no se ha dado la oportunidad de platicarlo, pero que ahora que lo ha hecho de forma pública, seguramente se enteraré. “De hecho no se lo he dicho, pero seguramente va a ver esto y entonces pues ahí ya ...paso a paso”, sentenció.

¿Le gustaría llevar el apellido Zedillo?

En esa mismo encuentro con los medios, Nicolás Buenfil fue cuestionado respecto a si le gustaría llevar el apellido de su padre, algo que respondió con total honestidad. “No lo he platicado (con su padre), pero la verdad yo estoy perfecto siendo Buenfil. No es que no me interese, pero me da igual”, puntualizó.