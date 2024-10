Erika Buenfil revela si siente celos de la incipiente relación de su hijo con Ernesto Zedillo Jr

Desde hace algunos meses y tras años de distanciamiento, Nicolás, el único hijo de Erika Buenfil, ha retomado la relación con su padre, Ernesto Zedillo Jr. Y aunque la actriz ha preferido mantenerse al margen de dicha situacíón y está abierta a que su hijo recupere el tiempo perdido al lado de su progenitor, aunque eso signifique sacrificar parte del tiempo que suele pasar con el guapo jovencito. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total apertura se refirió a cómo ha sido la dinámica con Nicolás, ahora que ha decidido acercarse a su padre.

© IG: @erikabuenfil50 Erika Buenfil ha celebrado el hecho de que su hijo Nicolás se haya acercado a su padre

Sincera como suele ser, Erika se encargó de dejar en claro que si bien, está de acuerdo con que su hijo tenga una relación con su papá, en ocasiones ha tenido que acceder a ceder parte del tiempo exclusivo con Nicolás. “Es una cosa que decidieron ellos, yo no me involucré, lo único que me pasa es que me pide ‘mi día’. Nuestro día es el domingo, ese día no hay intercambio, es intocable", señaló la intérprete en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

© IG: @erikabuenfil50 Erika Buenfil reveló cómo se ha dado la dinámica entre su hijo y ella ahora que comparte el tiempo con el padre del menor

En ese sentido, la intérprete reveló que la comunicación con el padre de su hijo es limitada, pues solo habla con él para tocar temas relacionados con Nicolás y el tiempo que pasan juntos. "De pronto lo único que sucede es que me pide el domingo, pero es para lo único que yo hablo con Ernesto Zedillo Jr. Entre ellos ya se hablan, se comunican se divierten o no, de pronto Nicolás no me cuenta todo, pero qué bueno, está bien”, sentenció.

Lo que opina de la relación de Nicolás con su papá

Hace unos meses, luego de que Ernesto Zedillo Jr. hiciera públicas unas fotografías en las que se le ve conviviendo con Nicolás, Erika Buenfil compartió con la prensa su sentir respecto a este acercamiento. “Nicolás está muy bien, no es que se vean diario, no cada domingo, fue un acercamiento, pasan tiempo y cada quien hace sus cosas”, compartió Erika, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, siendo sumamente prudente a la hora de compartir mayores detalles. “No sé si ellos se comuniquen porque pues ya no me corresponde”, agregó.

En esa misma charla, la intérprete dejó en claro que, más allá de molestarle este acercamiento de su hijo con su padre, celebra el hecho de que las cosas finalmente se hayan acomodado y de que puedan disfrutar de este tiempo juntos. “Siempre lo he dicho, no me voy a molestar, es la familia de Nicolás, es para el bien de él, si él se siente a gusto, contento y de alguna manera puede tener ese contacto, para mí es bueno”, señaló.