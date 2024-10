Joy Huerta plasma su historia de amor con Diana Atri en su canción más personal: ‘Ella es mi mar, mi cielo, la brisa y el viento’

¿Cómo fue ese proceso creativo? Por ejemplo, me contabas que Diana estaba esperando a su segundo bebé.

Yo nunca lo hice pensando que lo iba a compartir. Siempre he sido honesta en mi forma de escribir y siempre he sido muy abierta. Sin embargo, somos Jesse & Joy, cuando compartimos música. Entonces, como que desde un inicio escribimos las canciones hablando de la manera más universal. Y cuando viene pandemia, la verdad es que no sabíamos, al menos yo en ese primer año, yo veía el entretenimiento y yo decía: ‘Esto es lo último que importa en la pirámide de importancia. Primero está la salud, primero está la vida de la gente, primero está todo’. Para volvernos a reunir en un lugar a cantar, yo no lo veía posible.

Sin embargo, la música es algo que a mí me llena, es algo que a mí me ha cambiado la vida, me ha salvado la vida y es algo que me hace feliz. O sea, yo puedo estar enferma y sin voz y no paro de cantar, y mi esposa decía: ‘Ya, por favor, te estás lastimando la garganta’, y yo: ‘¿Por qué no puede parar?’. La música para mí es casi como mi oxígeno.

Cuando estuvieron esos primeros meses de muchísima incertidumbre, llegó un punto en el que ya parecía una nueva normalidad, entonces me dejé ir en la música por mera satisfacción propia. No lo hice con el fin de para el próximo concierto y para la próxima gira. Era lo que en ese momento a mí me hacía sentir bien, a mí me estaba llenando. O sea, le escribí música a mis hijos, le escribí música a mi esposa. Y escribiendo esta canción, me vino la melodía del coro completa. Y yo tenía: ‘Cuando estamos solas, cuando estamos solas, cuando estamos solas’. Entonces, fui como desmenuzando esa idea y fue como: ‘Ay, es mi historia de amor’. O sea, Diana y yo no tenemos una historia de amor que pudiéramos cantar, porque claro que tenemos nuestra canción y que la ponemos y nos la dedicamos, pero al concebir esta canción fue como ‘esta es nuestra canción’.

En el primer verso tengo que resumir todo, porque ya estamos años adelante. Entonces, fue el primer verso: ‘¿Qué más da por mí que hablen mal?’ Punto. Y ya viene todo el segundo verso en el que simplemente nos dejamos ser y que ella es mi todo, es mi mar, mi cielo, la brisa y el viento. Soy muy cursi, soy muy cursi, perdón (risas).