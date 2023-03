Joy Huerta y su romántica felicitación de cumpleaños a su esposa: ‘Te amo con mi ser entero’

Para Joy Huerta no hay días más importantes en su calendario que los cumpleaños de sus seres queridos. En esta ocasión, la intérprete de Ecos de amor dedicó una linda felicitación a su esposa Diana Atri, con quien tiene una relación de más de 12 años y dos hijos en común, los pequeños Noah y Nour. La cantante acompañó el post con una fotografía de ambas en la que se dejan ver muy amorosas.

©@joynadamas



Joy Huerta y su esposa, Diana Atri

“Feliz vuelta al sol amor de mi vida @dianaatrim te amo con mi ser entero y agradezco cada día a tu lado ❤️🎉 #teamo happy birthday, baby (feliz cumpleaños, bebé)”, escribió Joy junto a la imagen de ambas. A este lindo gesto, Diana respondió con un “te amo”.

Joy y Diana tienen una sólida relación desde hace más de una década y forman una bella familia. Sin embargo, no siempre fue así, pues la propia Joy Huerta reveló en una reciente entrevista con la periodista Adela Micha, que tenía mucho miedo de ser mamá y que incluso su relación con Diana atravesó por un momento difícil.

©@joynadamas



La dura confesión de Jou Huerta

“No, yo no quería ser mamá. Yo tenía mucho miedo, justamente por cómo vivimos nuestra infancia”, confesó la artista. “Mi papá siempre tenía deudas, nos cambiábamos muchísimo de casa porque no tenía cómo pagar la renta de ese lugar, teníamos que buscar otro sitio para irnos a vivir”, confesó.

©@joy



Joy Huerta y sus hijos

La cantante cuenta que ese episodio en su vida la marcó tanto, que realmente no se veía como madre. “Cuando empezamos a trabajar, yo tenía 18 años y empiezo a vivir todo lo que no he vivido antes. Nosotros éramos los que manteníamos la casa. Yo decía: ‘ya me tocó mi parte de ser mamá’ y no me veía embarazándome, hasta la fecha”.

Pero no fue hasta la muerte de su padre en 2013, cuando Joy se dio cuenta que en realidad sí quería una familia, pero que primero tenía que arreglar su relación y superar la pérdida de su papá. Tras lidiar con su dolor, finalmente Joy se dio la oportunidad de formar una familia con Diana Atri y en mayo de 2019 dieron la bienvenida a su primera hija, Noah. Casi dos años después, en marzo de 2021, la pareja nuevamente recibió la visita de la cigüeña con la llegada de Nour.

