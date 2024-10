Dayanara Torres nos confiesa el momento por el que transita: 'Estoy muy feliz y no me hace falta nada'

¿Tú qué has aprendido en esta etapa de tu vida? Porque la felicidad y los objetivos cambian con la vida, pero en este momento, ¿cuál es tu felicidad? ¿En qué encuentras tu felicidad?

Yo creo que la felicidad está en uno. Yo soy feliz conmigo misma. Por la felicidad que siento, mis hijos reciben esa misma felicidad. Yo creo que todo es como una cosa va con la otra, ligada con la otra.

En estos momentos, y quizás cuando era pequeña, la felicidad la veía de una manera y eran otras cosas. Ya ahora de adulta, estar con mis hijos, o sea, no existe momento que me haga más feliz que estar con mis dos hijos, porque los dos ya no están conmigo, están estudiando, el otro ya se graduó, vive en Los Ángeles.

Así que esos momentos importantes, aunque sean pequeñitos, los saboreo. Y si los puedo tener a los dos a la misma vez, increíblemente más. Yo creo que eso es lo lindo. Para mí, estar feliz con uno mismo, rodearse siempre de amor, de decir ‘Yo tengo una familia increíble’. Yo he pasado por momentos bien difíciles en mi vida. De cada cosa, imagínate, todo lo que se ha oído y también de lo que no hablo, pero las cosas también de salud… y son momentos fuertes que le quitan la felicidad de repente a uno.

Yo pasé mi proceso de cáncer y desde el primer momento que se lo dije a mis hijos, no cuando lloré, porque sí lloré al principio y es importante, pero cuando se lo cuento a mis hijos, yo lo dije con una convicción que no hubiese ninguna duda de que iba a salir de esto para adelante. Y así me vieron y así pasó. Yo creo que eso es lo importante, seguir adelante.

No importa las cosas que te estén pasando, siempre buscar la felicidad en cada proceso, en todo lo que estés pasando. Hasta yo pasando por cáncer, le vi felicidad, porque me dio a entender que mi propósito en esta vida es hablar de este tipo de cáncer, porque no todo el mundo sabe del cáncer, porque yo no sabía de ese tipo de cáncer de la piel. Yo pensaba que era la cosa más fácil de la vida, que si tuviera una manchita, que me la remuevan y ya. Y no es así. Ese cáncer se corre por todo tu cuerpo y puede llegar a cualquier órgano.

Así que hice la campaña, y creo que eso me dio mucho más felicidad, saber que de alguna manera, alguna persona pudiera salvarse o encontrar un cáncer a tiempo, fue increíble. Eso me dio felicidad.