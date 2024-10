Emmanuel Macron, decidido a luchar por mantener a 'Emily in Paris' en Francia

El final de la cuarta temporada de Emily in Paris ha ocasionado algo nunca antes visto en la vida real. La exitosa serie de Netflix, protagonizada por Lily Collins, podría mudar a su protagonista a un país distinto en el que se desarrollen sus aventuras, eligiendo Roma, Italia, como la posible sede del rodaje, según una publicación en Instagram de la plataforma. Esta decisión originó la respuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, quien aseguró que luchará para que Emily permanezca en París.

"¡Vamos a luchar con fuerza!", dijo Macron en entrevista con Variety. Y agregó: "¡Les pediremos que se queden en París! No tiene sentido que Emily esté en París y en Roma".

Desde que la serie se estrenó en 2020, París ha aumentado considerablemente en temas de turismo, con chicas de todo el mundo buscando las locaciones en las que Emily aparece en pantalla, para tomarse fotos en restaurantes, cafeterías o puntos clave en la historia.

La trama, además, es de las favoritas de la familia Macron, prueba de ello el cameo que Brigitte, la primera dama francesa, hizo un cameo en la segunda parte de la cuarta temporada. Emily se encuentra con ella en un restaurante y no duda en pedirle una selfie juntas tras presentarse como la autora de la famosa cuenta de Instagram que lleva el nombre del show, una foto que de inmediato publicaría en su álbum virtual con el hashtag #makeiticonic.

La idea de tener a Brigitte en el show surgió a finales de 2022, según contó Lily en entrevista para Elle. Collins y Darren Star, el creador de la serie, coincidieron con la primera dama en una cena en el Palacio del Elíseo. Durante su encuentro, hablaron de la mención que hicieron de ella en la primera temporada cuando hace repost a una publicación de Emily.

A Brigitte le encantó ese guiño y se declaró fan de la serie. "Esta escena de la cuarta temporada es un guiño, y rodar con ella fue un honor y una auténtica alegría", dijo Lily sobre el rodaje.

El conflicto con Roma

Aunque los franceses han tomado con humor la "lucha" por mantener el show en París, al parecer ese no ha sido el caso para el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Según The Hollywood Reporter, al enterarse de las palabras de Macron, expresó: "¿No tiene el presidente Macron asuntos más urgentes de los que preocuparse? Me gustaría creer, al menos me gustaría tener la esperanza de que Macron estaba bromeando, porque debería saber que una productora como Netflix no recibe órdenes de jefes de estado ni toma decisiones basadas en presiones políticas.

Y agregó: "En realidad, no se puede intimidar ni interferir con los planes de producción de Netflix para la próxima temporada de Emily en Paris. Simplemente no se hace".