Lily Collins deslumbra en la premier de 'Emily in Paris'

"Emily in Paris" se ha convertido en una de las series favoritos de los últimos años, no sólo por la cautivadora historia interpretada por Lily Collins, si no por toda la moda y los visuales que forman parte importante de la trama. Y así como su personaje ha evolucionado, Collins también, quien sorprendió al mundo cuando cortó su melena para un cambio de look radical: un mini bob, un estilo que cae unos centímetros debajo de la mandíbula con el que luce espectacular.

Se trata de algo similar a lo que la actriz hizo en la tercera temporada cuando Emily en medio de una crisis, decide cortarse el fleco. Además de su forma de llevar el cabello, el estilo sofisticado, freso y muy chic de Emily en la pantalla también es una constante en la actriz, quien una vez más lució espectacular en la premier de la cuarta temporada.

El look de Lily Collins para la premier de “Emily in Paris”

Por fin estará disponible la nueva temporada de "Emily in Paris" en Netflix y claro que para celebrar tenía que haber un evento de estreno. El cast de la serie de televisión estuvo en el Egyptian Theatre en Los Ángeles, California, donde se presentó el primer episodio de la temporada 4 del éxito televisivo.

© Getty Images Lily Collins en la Premier de "Emily in Paris" en Los Ángeles

Para el evento, Collins apostó por un vestido de la colección de alta costura Otoño/Invierno 2023 de Armani Privé. Una silueta negra con aplicaciones y detalles luminosos. La silueta acorsetada acentuó su figura, sobre todo la cintura. El vestido cuenta con una doble falda que combina patrones de aplicación rayados y cuadrados. La actriz eligió un maquillaje elegante pero muy sutil, lo que llamamos un auténtico “no makeup makeup” que resalta su facciones naturales y la hace lucir espectacular.

© Getty Images Lily Collins luce el corte favorito del 2024: el bob

Destacó también la presencia de Philippine Leroy-Beaulieu, quien interpreta a Silvie Grateau (jefa de Emily en la serie), quien sorprendió en la alfombra rosa con un diseño de alta costura de Schiaparelli Primavera/Verano 2024, una de las últimas creaciones de Daniel Roseberry.

© Getty Images Philippine Leroy-Beaulieu sorprende en Schiaparelli para la Premier de Los Ángeles

Todo sobre la cuarta temporada

“Emily in Paris” ha sido todo un éxito televisivo, y esto se debe a que incluye todos los aspectos que necesitamos en un programa de televisión. La serie incluye drama, lujo, moda y personajes súper atractivos en una de las ciudades más hermosas del mundo ¿acaso podemos pedir más?

La cuarta temporada promete retratar a una Emily diferente a lo que estamos acostumbrados, una jóven que busca salir de su zona de confort para vivir lo mejor que la capital francesa tiene que ofrecerle. Si bien la protagonista creó una comunidad al llegar a la ciudad del amor, en esta cuarta temporada veremos cómo este círculo que la rodea la lleva a ser la exitosa empresaria y creadora de contenido que es, y por supuesto, el drama de por medio.