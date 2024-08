¿Quién diseñó el vestido de 'Emily in Paris' del que todo el mundo está hablando?

No podríamos estar más emocionados del estreno la cuarta temporada de una de las series con mayor estilo en los últimos tiempos. “Emily in Paris” nos ha acompañado desde 2020 con atuendos increíbles y dignos de una fashionista en París. No sólo hemos visto un gran número de diseñadores ser parte del guardarropa de Lily Collins dentro de la ficción sino que también nos hemos encontrado con algunas referencias impregnadas de nostalgia hacia grandes íconos del mundo de la moda.

Hace unos meses, cuando las primeras imágenes de esta temporada se filtraron, pudimos notar un guiño a Audrey Hepburn en uno de los looks de Collins. Se trató de un outfit invernal inspirado en uno similar que portó Hepburn para la película de "Charade". Sin embargo, ésta no fue la única inspiración que encontraríamos en la nueva entrega de la serie. Sí, estamos hablando del vestido del baile de máscaras que se ha vuelto viral en internet.

Emily in Paris

El diseñador detrás el icónico vestido de "Emily in Paris"

Seguramente a estas alturas ya habrás visto el vestido en blanco y negro que ha sorprendido a todos los seguidores de la serie por tratarse un magnífico diseño lleno de lujo y extravagancia. La realidad es que no se trata de un vestido sino de un jumpsuit adornado con un cinturón y falda en volumen que da esa apariencia de vestido. Esta pieza cubre por completo a Collins y se complementa con un maxi sombrero en color negro y un antifaz que da una apariencia similar a la película del “Zorro”.

© Emily in Paris Emily in Paris

La pregunta que invadió a todas las redes sociales fue: “¿quién es el creador de esta obra de arte?”. Después de muchas preguntas y cuestionamientos, Lily Collins confirmó en sus redes sociales la realidad detrás del diseño de este traje. La mente creativa fue Harris Reed, la Directora Creativa de Nina Ricci quien, en un trabajo colaborativo con todo el equipo de la firma y la responsable de vestuario de la serie, Marylin Fitoussi, le dieron vida a esta pieza.

Como era de esperarse, una pieza tan magnífica debía nacer de inspiración de otros íconos de la moda para poder darle un sentido diferente a Emily. Por eso es que esta prenda nació como un homenaje a Eliza Doolittle, personaje interpretado por Audrey Hepburn para “My Fair Lady”. Si bien el vestido no es 100% igual, ciertos elementos fueron tomados con una fuente de inspiración como el sombrero XL o la presencia de rayas blanco con negro.

© CBS Photo Archive Audrey Hepburn

El look para esa escena no estuvo completo sin el impresionante trabajo realizado para el beauty look de la actriz. De la mano del experto en cabello, Mike Desir, y la maquillista Aurélie Payen, se creó un maquillaje con inspiración vintage que fusionó el estilo de los años 20s y de los años 50s.