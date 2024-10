Nicki Nicole revela si está abierta a una nueva colaboración con su ex Peso Pluma

El pasado mes de febrero, se confirmó la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma luego de que el mexicano fuera captado junto a otra mujer en Las Vegas. Esta situación generó gran revuelo, pues días antes había desfilado con la guapa argentina en la alfombra roja de los GRAMMY, en Los Ángeles. La cantante dio vuelta a la página y ahora que está enfocada en su carrera en la música ha sido cuestionada sobre si consideraría trabajar de nuevo con su ahora exnovio.

© Getty Images Los rumores de infidelidad y la separación de Peso Pluma y Nicki Nicole sorprendieron a todos.

Nicki Nicole se presentó recientemente en el emblemático Auditorio Nacional para cerrar su gira Alma Tour. Este concierto fue especialmente significativo para la joven cantante, pues había confesado que cantar en este recinto era uno de sus máximos sueños. A propósito de este show, habló con Televisa Espectáculos, y entre otros temas, fue cuestionada sobre la posibilidad de hacer una nueva colaboración musical con Peso Pluma.

La pregunta sorprendió a la intérprete de Ojos Verdes, al igual que un inesperado ataque de tos que la obligó a hacer una pequeña pausa. Finalmente, Nicki respondió con total sinceridad, admitiendo que por ahora tiene otros intereses respecto a los artistas con los que busca trabajar.

© GettyImages Nicki explicó que por ahora no está en sus planes grabar de nuevo con Peso Pluma.

“Yo la verdad es que muchas veces que hago una colaboración después de un tiempo recién vuelvo a repetir, y la verdad es que por ahora siento que me estoy como enfocando más en las mujeres de México”, explicó. Nicki confesó que le gustaría trabajar con Kenia Os, cantante mexicana, con quien artistas argentinos como Miranda! y La Joaqui han colaborado recientemente. “Me está gustando mucho Kenia, la vengo escuchando bastante, y quedamos en ir al estudio, así que me parece que puede suceder por ahí”, contó.

Antes de que iniciara su noviazgo con Peso Pluma, Nicki grabó con él el tema Por Las Noches, el cual se estrenó en 2021. En una entrevista con HOLA! AMÉRICAS el año pasado, la argentina había expresado su admiración como artista hacia el mexicano, sin que por ese momento se anticipara que más tarde terminarían juntos como pareja y luego protagonizarían una mediática ruptura.

© Getty Images Nicki Nicole y Peso Pluma grabaron juntos en 2021, y siendo pareja compartieron el escenario.

Lo que ha dicho Nicky sobre su ruptura

En marzo pasado, unas semanas después de que se confirmara su separación con el cantante de Ella Baila Sola, Nicki defendió su postura de anunciar en redes sociales su separación luego de que se viralizara un video de Peso Pluma con otra mujer. “La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”, confesó Nicki en entrevista para Billboard.

“A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe”, comentó la cantante rosarina de 24 años, quien unos días después de su comentada ruptura regresó a los escenarios con un show en Guatemala. “No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”, explicó en aquel momento.