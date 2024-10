Roselyn Sánchez y su familia están de luto: ‘Esta ha sido la peor experiencia de nuestras vidas’

En un momento de plenitud profesional y personal, Roselyn Sánchez ha sido sorprendida por una devastadora pérdida que ha afectado a toda su familia. La actriz de origen puertorriqueño ha tomado sus redes sociales para compartir su pena por la irreparable pérdida de un querido familiar, su sobrino ‘Kike’, de tan solo 19 años.

© Instagram @roselyn_sanchez Roselyn Sánchez se dijo devastada por la pérdida de su sobrino 'Kike'.

Este 9 de octubre Roselyn tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer el sensible fallecimiento que ha vestido de luto a su familia. “Mi amado sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna ‘Kike’, nuestro ángel en el cielo… Que Dios esté contigo abrazándote y amándote”, escribió la actriz al compartir un álbum de fotos de su sobrino, quien aparentemente era hijo de uno de sus hermanos mayores. Además, publicó una imagen en la que se veía un pequeño altar en su honor, rodeado de flores y con una imagen de la Virgen de Guadalupe.





“Nuestras familias nunca volverán a ser igual sin tu sonrisa, tu temple y tu presencia”, confesó la intérprete. “Esta ha sido la peor experiencia de nuestras vidas. El verte partir de esta manera tan innecesaria e injusta. Con solo 19 años… un niño bueno, cariñoso, brillante, disciplinado, saludable, vibrante, tan feliz”, continuó la estrella boricua. “Es devastador, dulce sobrino”, expresó.

© Instagram @roselyn_sanchez Roselyn Sánchez se deshizo en halagos al hablar de su amado sobrino.

En medio de esta dolorosa pérdida, Roselyn y los suyos se han refugiado en su fe. “Solo nos consuela saber que estás en el Reino, en un lugar hermoso y nos guiarás desde allí”, escribió. “Como bien dijo el Pastor Ariel en un servicio funeral hermoso: nos inspiras a la excelencia. Porque eso eras tú… excelente. Tienes hermosas expectativas de nosotros… serán cumplidas”, continuó. “Te adoramos mi ‘Kike’… @ebwinter Sebi & Dylan. Descansa en paz”, concluyó, etiquetando a su esposo Eric Winter y mencionando a sus hijos.

Si bien en su publicación Roselyn no reveló las causas del deceso de su sobrino, el pasado 8 de octubre ya había mencionado en su cuenta de X (antes Twitter) que se encontraba atendiendo un tema familiar luego de que una seguidora le preguntara por qué no había habido un nuevo capítulo de su podcast He Said, Ella Dijo.

© Instagram @roselyn_sanchez Los hijos de Roselyn Sánchez junto a su primo 'Kike'.

“Estamos lidiando con una situación familiar. Hemos estado tratando de navegar con mi familia por lo difícil que se está convirtiendo en nuestra nueva normalidad. Actualmente estamos en El Paso, Texas. Hablaremos de ello en el podcast... Gracias por su paciencia. Mucho amor”, escribió la actriz.

Los famosos se solidarizan con su pena

Tras las sentidas palabras de Roselyn por la partida de su sobrino, sus seguidores expresaron sus condolencias, empezando por su propio esposo. “Te quiero ‘Kike’... Siempre vivirás en nuestros corazones y te extrañamos terriblemente”, escribió Eric Winter.

Entre los mensajes que recibió la actriz destacó el de Ricky Martin. “Siento mucho tu pérdida, amiga”, expresó el cantante boricua. “¡Dios les brinde el consuelo que merecen ante esta gran pérdida! ¡Un abrazo inmenso para toda tu familia! Descanse en paz”, escribió por su parte Olga Tañón. “De nuestra familia para la tuya, todo el amor y nuestras oraciones”, declaró Wilmer Valderrama. “Lo siento mucho. Mucha fortaleza y entendimiento”, escribió Clarissa Molina.

© Getty Images Los famosos se solidarizaron con la pérdida de Roselyn.

“Tuve la dicha de conocer a este estupendo ser humano, un hijo, hermano, sobrino maravilloso, único y ejemplar. Nos dicen que no cuestionemos la voluntad de Dios, pero es imposible el no preguntar un ‘¿por qué te lo llevaste tan temprano?’ Solo tú sabes. Mis oraciones y todo mi amor a mi hermana Roselyn, Pito y toda la familia Sánchez”, escribió el actor puertorriqueño Amaury Nolasco, quien al parecer es muy cercano a Roselyn y a su familia.