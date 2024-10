A corazón abierto, Sofía Reyes nos habla sobre las heridas del amor, su relación con su ex y otras tribulaciones

¿Cómo recibes esta etapa?

“Te voy a ser honesta, con mucha gratitud. Me fui un día a la montaña a celebrar mi cumpleaños, a agradecer y a repasar todo lo que he vivido, hasta este punto de mi vida. Este año fue fuerte para mí. No sé si es porque ya el próximo año cumplo 30, y es mi última ronda teniendo 29. También vengo de una crisis existencial, no te voy a mentir, este cumpleaños me dio mucho sentimiento, lloré mucho, no sé por qué y no tiene que ser un llanto triste. Abrazo este último año teniendo 20 y todo lo que he vivido también. Pero ha sido como melancólico. No sé cómo explicarlo”.