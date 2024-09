Stef Roitman colaboración con Sofía Reyes, la ex de su esposo Ricky Montaner

sDueña de una personalidad alegre y divertida, Stefanía Roitman ha demostrado ser una mujer talentosa y multifacética, quien ha triunfado como actriz, molo y presentadora. Sin embargo, su más reciente proyecto ha llamado especialmente la atención y no solo porque está relacionado con la música, sino porque se trata de una colaboración con Sofía Reyes, la exnovia de su esposo Ricky Montaner.

© Instagram @stefroitman Stef Roitman y Ricky Montaner llevan dos años de feliz matrimonio.

Este 23 de septiembre, Sofía tomó su cuenta de Instagram para compartir el primer vistazo de su próximo lanzamiento musical. “Bi. Septiembre 27”, escribió, agregando un emoji de corazón y uno más de bandita adhesiva. Y aunque se trataba de una publicación conjunta con Stef, también quiso etiquetarla en la descripción del post.

El video en cuestión, de apenas unos segundos de duración, fue más que suficiente para poner eufóricos a los seguidores de Sofía y de Stef. Inicia con una toma en la que se ve a la cantante mexicana mirando fijamente a la cámara mientras bebe de una copa, para luego mostrar una escena en la que se le ve rodeada de a varias personas durmiendo, entre ellas la actriz argentina, en lo que podría ser el desenlace de una gran fiesta.

El videoclip continúa con una escena en la que se ve a Sofía y a Stef en una actitud muy cercana y hasta íntima, e inmediatamente se hace un recuento rápido de varias imágenes de ambas para concluir en la fecha que se tiene prevista para el estreno. “Solté tu mano...”, canta la intérprete en el único y breve fragmento de la misteriosa canción.

El pasado fin de semana, antes de revelar que la actual esposa de su novio sería la estrella de nuevo video musical, Sofía ya había adelantado otros besos de su nueva canción. “Fui a terapia, no me ayuda… No me curé. No sé, tu recuerdo no he soltado, le he rezado a Dios, también a Buda. Sé que no te solté, pero te suelto esta noche bailando con ella. No es que sea bi, pero la vi tan bella”, cantó a capella directamente frente a la cámara.

Sofía Reyes comparte un adelanto de 'Bi', su nueva canción

Como era de esperarse, una vez que se conoció que Stef participaba en este proyecto musical, sus seguidores reaccionaron sorprendidos. “Necesito esa seguridad”, opinó una internauta sobre la postura tan madura tanto de la cantante como de la actriz de trabajar juntas sin importar el nexo que las une. “Mujeres unidas, jamás serán vencidas”, celebró otra seguidora.

Sofía y Stef, unidas por el amo (pasado y presente) a Ricky Montaner

No es para nada común que una artista decida que la actual pareja de su ex protagonice un proyecto suyo, pero Sofía ha decidido hacerlo, demostrando no solo su madurez sino también su profesionalismo.

© Getty Images Ricky Montaner Sofía Reyes fueron novios entre 2015 y 2019.

Sofía y Ricky Montaner iniciaron su noviazgo en 2015, cuando ella tenía apenas 20 años. La relación duró cuatro años, aunque en su momento incluso se rumoró que podían llegar al altar. “Hace un par de meses Sofía y yo pues terminamos una relación muy hermosa, de la cual aprendimos muchísimo los dos. Pero yo a ella la admiro y la respeto y la quiero muchísimo... Y nada, todo está bien”, dijo el cantante a Univision en junio de 2019 confirmando la ruptura que llevaba un tiempo entre especulaciones.

Tras cerrar ese capítulo de su vida, Ricky siguió adelante, y en 2020 confirmó su relación con Stef. “La vida a veces es muy dura, pero nada más hermoso que ponerle siempre un poco más de amor, un poco más de alegría, de conexión”, expresó en aquel entonces la actriz sobre su incipiente noviazgo. Las cosas marcharon viento en popa, y en septiembre de 2021, el cantante le pidió matrimonio a Roitman. Finalmente se convirtieron en marido y mujer en una espectacular boda celebrada en Argentina el 8 de enero de 2022.