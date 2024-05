Sofía Reyes nos revela qué hay detrás de su cambio de look, su música y las emociones de una nueva etapa

Hablas de una crisis, en concreto de la crisis de los 30. Estás próxima a cumplir 30 años, ¿cómo te sientes? Algunas personas suelen tener una lista de cosas por hacer, ¿es tu caso?

“Siento que... La mayoría de mis amigos que tengo en Los Ángeles ya pasaron los 30 y siempre me dicen que hay una presión muy grande que uno mismo se pone y luego cumples 30, y no pasó nada. Entonces, no tanto como una lista, pero sí me siento más melancólica, como que repasando mucho mis 20s, no sé cómo explicarlo, supongo que es una melancolía muy extraña.

Y también es el darme cuenta de que uno se empieza a poner más límites. Ya no te pones en situaciones en las que no estabas tan cómoda o qué sé yo.

Al mismo tiempo me emociona, pero me siento dentro de esta confusión, y cada vez con más claridad, por así decirlo. Todo mundo dice que los 30s son los nuevos 20s, así que seguimos”.