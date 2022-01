Sofía Reyes confiesa a Becky G su gran temor al mudarse a EU: ‘No quería ser juzgada por mi acento’

En la temporada final de Face to Face with Becky G, la cual saldrá el próximo martes 18 de enero a las 9amPT / 12pmET on Facebook Watch, Becky G tendrá a una invitada muy especial; su buena amiga Sofía Reyes. En este episodio, la cantautora revelará cómo fue para ella mirar a los Estados Unidos siendo tan joven e irrumpir en el mundo de la música Latinx. Además de ello, ambas compartirán la forma en la que poco a poco han ido conquistado la industria musical como jóvenes latinas en un mercado que era –anteriormente—dominado por los hombres.

Becky G tuvo como invitada a Sofía Reyes en su programa por Facebook Watch

Tenemos para ti un adelanto de lo que podrás ver el próximo 18 de enero. Dentro de este episodio, Sofía reveló como fue para ella llegar Estados Unidos con tan slo 17 años. Originaria de Monterrey, Nuevo León, la joven tuvo que mudarse a otro país para poder cumplir sus sueños, pero el camino no fue sencillo, en parte por su personalidad. Lo creas o no, Reyes se define comouna joven introvertida y eso fue al principio un pequeño obstáculo para integrarse a su nueva vida en California.

“La cultura en Monterrey y la cultura aquí en L.A. son muy diferentes. Cuando me mudé aquí, era como tímida, como introvertida”, confesó Sofía. “No quería ser juzgada por mi acento, or ejemplo. Fue muy duro hacer amigos al principio”.

“Recuerdo que cuando iba a los clubes nocturnos, no quería hablarle a nadie porque estaba como, ‘no sé como decir esto’ o ‘se van a dar cuenta (de mi acento)’... Pensaba mucho en eso”, agregó.