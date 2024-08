Sofía Reyes nos comparte sus secretos de estilo y consejos para encontrar el tuyo

¿Hay algún tipo de ropa o accesorio que te haga sentir especialmente empoderada o segura?

Me encantan los tacones y unas buenas botas largas. Soy de tacón alto, no en mi día a día, para eso siempre busco la comodidad, pero sí me gustan mucho los tacones. También me gustan mucho las piezas con cut-outs, me gusta el encaje, me hace sentir sexy, y los shorts también me gustan mucho. Además, soy fan del layering, me encanta el print over print, muchos accesorios, layering con los collares y usar muchos anillos.