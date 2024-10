Chiquis Rivera revela entre lágrimas cómo fue el reencuentro con su padre: 'Me pidió perdón'

Chiquis Rivera tiene mucho qué contar sobre su vida personal, y esta vez lo hace a través de su serie, Chiquis, Sin Filtro (ViX), en donde la hemos visto abrir su corazón para revelar los detalles de su presente y pasado como nunca antes los había contado. En uno de los recientes episodios, la hija de la fallecida Jenni Rivera dejó ver una mezcla de emociones al compartir cómo fue la visita que hizo a su padre, José Trinidad “Trino” Marín, quien se encuentra preso por cargos de abuso.

© IG: @chiquis Chiquis Rivera

Para la cantante, esta era una visita necesaria, que habría hecho para poner fin a uno de los capítulos más duros de su vida. "Me siento muy orgullosa de mí por tener la valentía de venir", expresa luego de salir del centro penitenciario. Y agregó: "Pero me siento muy orgullosa de él porque, siento y veo el cambio... Me pidió perdón", dice sin poder contener el llanto.

"Es lo que más deseaba yo", comenta, aún pensando en el emotivo encuentro que tuvo con su padre. Detalles que no quiso hablar frente a la cámara: "Me contó muchas cosas que me las quiero guardar porque siento que fue una conversación privada". Lo único que deja claro sobre su postura es: "Lo que yo me imaginaba era cierto".

Entre lágrimas y un nudo en la garganta, Chiquis continuó: "Admitió y me pidió perdón. Siento que es un cambio real y es lo que yo buscaba sentir". Sus palabras se complementan con la descripción de este adelanto, publicado en las redes sociales, en donde asegura: "Ustedes saben que soy un libro abierto…y siempre hablo de la importancia del PERDÓN".

Una visita que no podía postergar

Si bien los capítulos de la serie de Chiquis son recientes, la cantante habría hecho esta visita a su padre en julio pasado, según informó ella misma a varios medios. Un pendiente por completar en su lista previo a su boda sorpresa con Emilio Sánchez.

“Me preocupa mucho platicar sobre este tema, es algo muy delicado, pero es parte de mi vida”, aseguró. Sin embargo, desde su punto de vista era algo necesario para ambos: "Yo ya no quiero molestar la vida de él, quiero que él esté tranquilo, pero sí era importante para mí antes de tomar ese paso a casarme. Sí fue algo muy fuerte".