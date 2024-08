Con el estreno de su serie, Chiquis Rivera nos habla sobre sus planes de luna de miel y el dolor tras la pérdida de su bebé

¿Por qué decides contarle al mundo tu vida de esta manera.

“Yo creo que, más que nada, porque empecé lo de mi casa productora, ‘Busy Bee Productions’. Este es nuestro primer proyecto, y dije ‘OK, yo creo que si quiero empezar esto tan importante, esta nueva etapa de mi vida, quiero empezar, que empiece conmigo’. Y ya tengo varios años, casi tres, donde no comparto tanto en las redes sociales y esa es mi manera de compartir, de contar mis cosas, y también de que me conozcan detrás de la música.

Hay personas que quizá no han escuchado mi música o no me conocen, por eso esta es mi manera de que vean que soy un artista real, que sé de música, que yo estoy muy involucrada en todo lo que hago, no sólo en mi vida personal.

Pensé en que ya era tiempo, porque me siento segura, me siento libre, me siento capaz y no me preocupa que las cámaras que estén en mi casa ni que entren a mi corazón. Si yo quiero cambiar vidas, esa es la manera de hacerlo y por eso me decidí por la serie, porque no le tengo miedo a nada ni a nadie”.