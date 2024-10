Ni moda ni fútbol: David y Victoria Beckham apoyan a su hijo Brooklyn en su nuevo proyecto

Más allá de su éxito en la moda, el fútbol y los negocios, David y Victoria Beckham son unos amorosos padres para sus cuatro hijos. La famosa pareja británica siempre ha impulsado a sus retoños para que cumplan sus sueños, ya se ha a nivel personal o profesional. Brooklyn, el primogénito de la diseñadora y el exfutbolista, está probando suerte en un campo muy distinto al de sus papás, y ellos no han dudado en apoyarlo.

© Getty Images Los Beckham son una familia muy unida.

Brooklyn, quien ya ha incursionado antes en ámbitos como el modelaje y la fotografía, ha incursionado ahora en la industria de los alimentos con el lanzamiento de una salsa picante llamada Cloud23, la cual, según el sitio web, está disponible en sabores habanero picante y jalapeño dulce. El joven de 25 años ya había dejado ver en sus redes sociales su pasión por la cocina, y ahora la ha llevado a otro nivel al crear un producto propio.

© Instagram @brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham acaba de lanzar su marca de salsa picante.

La presentación de la salsa se llevó a cabo en una tienda de una conocida cadena de supermercados británica, y a la cita acudieron las personas más cercanas al joven empresario, empezando por sus padres.

“Es increíble celebrar el lanzamiento de @cloud23 en @wholefoodsuk. Has trabajado tan duro en este Brooklyn, todos estamos muy orgullosos de ti”, escribió David en su cuenta de Instagram al compartir varias fotos del evento, en el que también estuvo presente su hijo Romeo. Sandra Georgina West y Joanne Beckham, madre y hermana del exfutbolista, igualmente acudieron a apoyar a Brooklyn.

© Instagram @davidbeckham David Beckham expresó su orgullo por el nuevo negocio de su hijo.

© Instagram @davidbeckham La tía y la abuela de Brooklyn estuvieron presentes en el lanzamiento.

“¡¡Muy muy orgullosa de ti @brooklynpeltzbeckham por hacer @cloud23 un sueño hecho realidad!! Has puesto mucho de ti mismo en esto... ¡Felicidades por tu increíble lanzamiento, estoy oficialmente obsesionada!”, expresó por su parte Victoria. La ex Spice Girl publicó también varias fotos del evento, dejando ver que además de su nuera Nicola, estuvo su hermano Will Peltz.

© Instagram @victoriabeckham Los Beckham y los Peltz se unieron en el evento.

“Tanto amor ayer apoyando a Brooklyn ¡@cloud23 es tan increíble que no puedo esperar a que lo prueben chicos!”, expresó en su cuenta la joven actriz. En tanto que el joven cocinero no pudo mas que agradecer el cariño de los suyos en un momento tan especial. “Gracias a todos por venir a apoyarme, los amo a todos… He puesto mi corazón en esto y estoy muy emocionado de que todos la prueben”, expresó el primogénito de los Beckham.

© Instagram @nicolaannepeltzbeckham Nicole Peltz le expresó su apoyo a su esposo Brooklyn ante su nuevo proyecto.

Plenitud en todos los aspectos de su vida

Con el lanzamiento de su salsa picante, Brooklyn ha materializado un importante sueño profesional que comulga con una de sus grandes pasiones. Y ese logro no es lo único de lo que el británico puede estar orgulloso, pues también en lo personal se encuentra feliz y realizado.

El pasado mes de abril, Brooklyn celebró su segundo aniversario de bodas con Nicola, ocasión que ambos celebraron con románticos mensajes. “Feliz aniversario a mi ángel absoluto, eres ‘la mantequilla para mi pan’, no puedo esperar a volverme viejo contigo. Te amo, mi niña, para siempre”, escribió entonces el cocinero. “No puedo creer que hayan pasado dos años desde que nos casamos. Te amo con todo mi corazón y cada día mi amor por ti se vuelve más y más”, expresó por su parte la también cineasta.