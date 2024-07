Revivimos los mejores momentos de la boda de Victoria y David Beckham

No hay duda que los Beckham son una de las familias más importantes, influyentes y aspiracionales de la actualidad. Victoria y David han sabido construir un imperio a través de la industria del deporte, la belleza y la moda que ha resultado en que ellos y sus 4 hijos se conviertan también en expertos en éstas y otras áreas. Además de ser sumamente exitosos en sus propios rubros de especialidad, David como deportista y Victoria como diseñadora y empresaria, ambos son considerados como una de las parejas con mayor estilo en todo el mundo. Siempre que son vistos juntos, causan sensación por su envidiable química y su gusto estético.

Hoy, la pareja está de fiesta celebrando sus bodas de plata. Sí, hace 25 años la unión entre Victoria y David Beckham comenzó con una ceremonia en un majestuoso castillo llamado Luttrellstown Castle en Irlanda. A partir de la elección del venue, podemos intuir que esta celebración fue todo menos común pues la pareja ya contaba con un estilo muy peculiar en 1999 cuando se dieron el “sí”. Más de dos décadas después, la pareja sigue más enamorada que nunca y lo demuestran recreando sus looks nupciales.

Victoria y David Beckham vuelven a deslumbrar con sus looks de boda

Una de las partes más importantes de cualquier boda es el look nupcial y, para los Beckham fue tan significativo que era imposible no guardarlos para la historia. Hoy, 25 años después, ambos decidieron probárselos para recordar el día más feliz de sus vidas. El look en cuestión fue el que ambos utilizaron para la recepción del gran día y, contrario a toda norma y protocolo, la pareja decidió inclinarse por el color morado. Sí, Victoria y David deslumbraron con atuendos en color morado vibrante para recordar su unión.

Victoria lució un vestido de un solo tirante con incrustaciones de flores y corte asimétrico diseñado por Antonio Berardi. Por otro lado, David portó un traje de saco y pantalón donde incluso la camisa fue de color morado. Las fotografías de la feliz pareja recreando el día de su boda dieron la vuelta al mundo junto a otros recuerdos de ese memorable día.

Los recuerdos más icónicos de la boda de Victoria y David Beckham

© Instagram Eligiendo el trono La pareja se tomó muy enserio la boda en castillo y decidió incluir un par de tronos para ir de acuerdo a la estética. En esta foto podemos ver a los comprometidos, eligiendo los tronos nupciales.

© Instagram Corte perfecto La futura novia lucía un espectacular corte pixie noventero muy adecuado a la época.

© Instagram Viaje familiar En este recuerdo, David Beckham viajaba junto a Brooklyn Beckham y el vestido de novia rumbo al gran día.

© Instagram Votos de amor David Beckham escribiendo los votos para el gran día.

© Instagram El vestido de novia El vestido de Victoria fue un diseño de Vera Wang que la hizo lucir como princesa junto a una tiara, digna de una royal.

© Instagram El pastel de bodas El icónico pastel de los Beckham incluía una silueta de ambos completamente desnudos.

© Instagram Retos nupciales Victoria compartió esta fotografía donde se encontraban intentando transportar los tronos al venue de la boda.

© Instagram 'Matching looks' En esta especial fotografía podemos ver a David Beckham en un look coordinado con su hijo, Brooklyn Beckham.

© Instagram ¡Vivan los novios! Esta icónica fotografía muestra a los recién casados en su día tan especial.

© Instagram Un amor eterno Los nuevos esposos dándose sus argollas de matrimonio.