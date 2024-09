Brooklyn Beckham y Nicola Peltz coordinan su 'look' para asistir al desfile de Courrèges

Victoria y David Beckham se mantienen como una de las parejas más mediáticas de nuestros tiempos, por lo que no es sorpresa que su hijo Brooklyn de lado de su esposa, sea siempre tema de conversación en medios y redes sociales.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, son una pareja que ha conquistado tanto el street style como las redes sociales, y recientemente robaron miradas con su aparición en el desfile de Courrèges durante la Semana de la Moda en París. El icónico evento contó con un toda una lista de celebs invitadas, y aún así, fue el impecable estilo coordinado de la pareja lo que capturó todas las miradas.

El estilo innegable de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Nicola Peltz, quien es conocida por su elegancia minimalista con un toque moderno, llegó a la pasarela vestida con un conjunto monocromático blanco que consistía en un top strapless con un pantalón de corte bajo y altísimas plataformas, un look que incluso podría parecer estilo bridal. Brooklyn por su parte, apostó por llevar un conjunto negro de piel que contrastaba con el atuendo de su esposa.

© Getty Images

El maquillaje de Nicola, incluye un delineado cat-eye que le da un efecto alargado y elevado a la mirada, así como unos labios nude, y para acentuar el atuendo, peinó su melena en una “sleeked back ponytail” que estilizaba el look a la perfección.

Si analizamos el estilo de Brooklyn Beckham, podemos confirmar que es hijo de una pareja fashionista puesto que lleva una chaqueta de corte oversized negra con pantalones de corte recto, complementando la estética minimalista de Nicola pero aportando un aire desenfadado y muy masculino.

Icónicos en Fashion Week

La pareja, que a menudo coordina sus outfits para los eventos más importantes, demostraron una vez más su habilidad para equilibrar la alta moda con un estilo propio. En el desfile de Courrèges, lograron captar la esencia futurista y chic de la marca, mientras reafirmaban su estatus como una de las parejas más estilosas del momento.

© Claudio Lavenia/Getty Images Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en París

La pareja no sólo fue a la pasarela de Courrèges, si no que también fueron vistos en la pasarela de Balmain, donde respetaron también su estética como pareja. En lugar de complementarse, se mostraron coordinados, ambos llevando atuendos en “full-black”. Peltz llevó un crop top con corte halter, mientras que Brooklyn llevo un conjunto de camisa y pantalón negro, demostrando que no hay nada más cool que hacer mix & match con tu pareja.