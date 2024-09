Victoria Beckham sorprende en las calles de París con uno de sus bolsos más lujosos

Victoria Beckham ha dejado de ser espectadora en Fashion Week para convertirse en una de las principales diseñadoras en presentarse en nada más y nada menos, que en la capital francesa. Y es que a tan sólo unos días de poder ver la más reciente colección que Beckham tiene preparada para la nueva temporada, las expectativas crecen al ver sus recientes apariciones en las calles de París.

La ex integrante de Spice Girls, y una de las empresarias de belleza con mayor trayectoria y experiencia, ha dejado una huella inquebrantable en el mundo de la moda al ir evolucionando su estilo poco a poco. La diseñadora inglesa hoy, cuenta con un estilo sólido, clásico y atemporal que no sólo se refleja en las propuestas para su marca, sino en los looks que elige para el día a día. Y es que hace un par de días, Beckham fue vista en París con un atuendo que grita “tradicional y versátil” a todo volumen. Esto sin mencionar que se suma a la reciente tendencia del “unexpected red” que ya han llevado celebridades como Rosalía.

Así fue el look de Victoria Beckham para Paris Fashion Week

El 27 de septiembre será el día perfecto para conocer la nueva colección de Victoria Beckham pero, mientras eso sucede, la diseñadora no ha dudado ni un segundo en sorprendernos con outfits llenos de elegancia. Así lo mostró hace un par de días cuando se le pudo ver en las calles parisinas luciendo un atuendo monocromático clásico con un pop de color. La diseñadora y empresaria se encontraba paseando por la ciudad junto a su hijo Romeo cuando fue captada por las cámaras. Beckham portaba un top básico en color negro de manga larga que combinó con una falda de corte lápiz de Balenciaga para completar el office-core.

© Getty Images Victoria Beckham

Para sus complementos, Beckham llevó una bolsa Birkin de Hermès también en color negro en piel de cocodrilo. Éste es uno de los modelos favoritos de la diseñadora y uno de los bolsos más exclusivos y codiciados a nivel mundial, con un costo aproximado de $82,500 dólares. Este estilo monocromático es ya parte del guardarropa de la diseñadora, quien ha resaltado por llevar atuendos minimalistas en más de una ocasión.

© Getty Images Victoria Beckham

Sin embargo, Beckham sorprendió al sumarse a la tendencia del “unexpected red” que propone incluir una pieza en este color vibrante para poder darle una personalidad totalmente diferente al look. En el caso de Victoria, el elemento elegido fueron un par de tacones de estilo charol en rojo diseñados por Pieter Mulier para Alaïa. La diseñadora cerró el look con unas maxi gafas de sol; que también se han convertido en pieza insignia para ella, así como su reciente cambio de look, un corte bob hasta el hombro.