Kendall Jenner conquista fashion week con su melena rubia

Es costumbre para Kendall Jenner ser el centro de atención, entre caminar por las pasarelas más importantes del mundo y ser parte de una familia tan mediática como lo es la familia Kardashian Jenner, la ha acostumbrado a estar siempre bajo el reflector y el ojo público.

Si embargo, la modelo y su reciente aparición en las fashion weeks de la temporada causó aún más sensación de lo habitual. El cambio drástico de su característico cabello oscuro a un rubio platinado inició conversaciones tanto en expertos y críticos de moda como en redes sociales.

El cambio de look de Kendall Jenner

Este cambio de look, coincidió con su aparición en pasarelas de reconocidas casas de moda como Bottega Veneta, en las cuales no solo mostró su versatilidad como modelo, sino que también impuso el rubio como tendencia de la temporada. Aunque estamos acostumbrados a verla con su clásica melena chocolate, no es la primera vez que apuesta por un cambio tan radical, ya qu en otras ocasiones la hemos visto lucir su cabello en tonos cobrizos.

© Launchmetrics Spotlight Kendall Jenner en Bottega Veneta

El rubio de Kendall ha sido interpretado como un guiño a la evolución de su imagen y su trayectoria como modelo, puesto que al cambiar su apariencia demuestra su capacidad para reinventarse y seguir siendo relevante. Su look se alineó con una tendencia más hacia los tonos platinados que muchas casas de moda están promoviendo, reafirmando a Jenner como referente de estilo y tendencias capaz de imponerlas en cada temporada.

La participación de Kendall Jenner en Fashion Week

© Getty Images Kendall Jenner en el desfile de Lóréal

La presencia de Kendall ha sido una constante a lo largo de la semana de la moda, no sólo caminando pasarelas sino también como invitada y expectadora de las mismas. Este año fue una de las invitadas a la presentación de la colección primavera/verano de Bottega Veneta y caminó la pasarela de L'Oréal con un vestido rojo intenso que deslumbró a todos aquellos presentes.

© Grosby Group Kendall Jenner en las calles de París.

Además de las pasarelas, la moldeo también impone tendencia con looks de street style que destacan su esbelta y alargada figura. Y para su más reciente aparición, la modelo fue vista por las calles de París con un conjunto que mezclaba pantalones de mezclilla con un blazer entallado de corte tipo vintage que acentuaba su cintura. Aunque complementa su atuendo con un bolso clásico y gafas oscuras de silueta alargada, el accesorio principal es su melena dorada, misma que inmediatamente destaca del resto de su outfit.