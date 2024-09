Todo lo que tienes que saber sobre el desfile de Gucci SS25

No es ningún secreto que Milán es uno de los destinos favoritos para presentar lo último en moda y colecciones para la Semana de la Moda. Esta sede, a diferencia de otras, destaca por su elegancia y tradición pues no hay mejor lugar que Italia para hablar de linaje y cultura. Han sido muchas las firmas que han pisado este lugar en los últimos días para darnos una pequeña probada de lo que serán las máximas tendencias para la próxima Primavera-Verano 2025. Hace tan sólo unos días fue el turno de Gucci para presentar lo que sería una colección llena de minimalismo y guiños nostálgicos.

No es novedad que la firma italiana se encuentra en una nueva faceta creativa y de diseño. Y es que, a casi el cumplimiento del aniversario de Sabato De Sarno como Director Creativo, se presentó la sexta colección bajo su liderazgo; dejando al descubierto un poco de lo que hoy en día representa a la firma de lujo. La excentricidad y el maximalismo parecen haber quedado fuera de la maison hace algunas colecciones para dar paso a una nueva era donde la nostalgia y lo retro se han convertido en pilares sólidos de la firma. De esta manera lo demostró De Sarno el viernes con su presentación para Primavera-Verano 2025.

Todo sobre el desfile de Gucci en Milán

Fusión diseño y moda

Una de las partes más importantes para cualquier desfile es el venue elegido para la ocasión. Y es que existe una conexión muy especial entre los diseños de cada firma y el espacio donde se presenta cada uno de ellos. Normalmente, el recinto habla mucho de los valores tanto de la colección como de la marca. En el caso del show de Gucci para Primavera-Verano, se eligió el museo de arte y diseño Triennale de Milano como una manera de reforzar el compromiso de Sabato De Sarno por unir a la moda con otras disciplinas como el diseño o la arquitectura. Esta decisión no fue sorpresa pues hace tan solo unos meses la colección masculina fue presentada en este mismo lugar pero, con un cambio significativo en la escenografía e iluminación. Para esta entrega, De Sarno decidió inclinarse por una paleta de colores en la iluminación que semejaban a un atardecer y que complementaron a la perfección cada look.

Invitados de lujo

Como es costumbre en los desfiles del nivel de Gucci, los invitados especiales no se hicieron esperar y llegaron luciendo atuendos impecables y perfectos para una velada así de maravillosa. Cada uno de ellos se dio cita para admirar el trabajo espectacular del diseñador una colección más. Una de las grandes celebridades que irradiaba belleza y estilo fue Dakota Johnson quien llegó con la tendencia de see through en un vestido blanco con detalles florales que complementó con una chaqueta negra de cuero y bolsos y zapatos a juego.

La joven actriz no fue la única en inclinarse por la tendencia del full white pues Daisy Edgar-Jones, una de las it-girls de los últimos meses, también lució esta mágica tendencia. En su caso, fue un conjunto de micro top y micro shorts con suéter de encaje lo que sorprendió a todos los asistentes. La joven accesorizó con unas bailarinas color café y un bolso XL del mismo tono; dos tendencias que seguiremos viendo en los próximos meses.

Por otro lado, Kirsten Dunst y Jessica Chastain decidieron optar por vestidos floreados que dieran esa esencia primaveral que acompañó a la colección. La primera lució un vestido strapless en color negro que combinó con tacones de ese mismo color mientras que Chastain eligió uno en color amrillo y escote vintage que combinó con unas gafas de sol rectangulares.

Las tendencias del desfile de Gucci

Color insignia Lo vimos en su colección Gucci Ancora, y lo vemos ahora: la firma tiene un nuevo color insignia. Una mezcla entre borgoña y rojo cereza es lo que la casa de moda ofrece en esta nueva entrega con piezas elegantes y llenas de vida.

Cuero al máximo El cuero se ha convertido en otra de las fascinaciones de De Sarno por lo que no fue inesperado encontrar looks que incluyeran este tejido dentro de la propuesta. Si bien el cuero se ha pensado para temporadas como otoño o invierno, el diseñador demuestra que también se puede incluir en prendas más frescas.

Encaje por doquier No por nada Dakota Johnson y Daisy Edgar-Jones lucieron la tendencia see through pues, dentro de la colección Sabato también propuso este estilo femenino y romántico a través de piezas con encaje.