Los Beckham se vuelcan en cariño para celebrar el cumpleaños 13 de Harper

Para David y Victoria Beckham no hay tesoro más valioso que sus hijos, con quienes han sido los padres más amorosos y dedicados. Orgullosa, la pareja ha visto cómo sus retoños crecen y toman sus propios caminos, siguiendo el rumbo inevitable de la vida. Harper Seven, la menor de la familia, ha dejado de ser una niña pequeña para convertirse en una adolescente, pues este 10 de julio a cumplido 13 años. Como era de esperarse, sus padres y hermanos han tomado sus redes sociales para dedicarle lindas felicitaciones.

© Instagram @victoriabeckham Los Beckham se han volcado en lindas felicitaciones hacia Harper.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amiga. Eres dulce y amable y tu sonrisa calienta nuestros corazones cada día. Realmente eres nuestro todo Harper Seven y estamos muy orgullosos de la feliz, hermosa y talentosa joven en la que te estás convirtiendo. Te queremos mucho, mucho”, escribió la diseñadora de modas en la primera de las tres publicaciones que le dedicó en Instagram a su hija.

Victoria compartió varios videos mostrando entrañables momentos protagonizados por su hija desde que era muy pequeña. “¡Sí, ella lo obtuvo de mamá! ¡¡Te queremos Harper Seven!! ¡¡¡Nunca dejes de sonreír o BAILAR!!!”, escribió al compartir un divertido momento de la niña bailando entusiastamente.

David no podía quedarse atrás, pues es más que sabido que Harper es su princesa y tiene su total adoración. “Feliz 13° cumpleaños a mi hermosa niña. Papá está tan orgulloso de ti, has crecido para ser una amable, generosa y una hermosa jovencita con el corazón más increíble y la sonrisa más increíble que todos amamos tanto. Siempre serás la hermosa persona que eres. Harper Seven, eres mi mundo”, escribió el exfutbolista la compartir el mismo video que su esposa.

Beckham compartió además un tierno video en el que se le veía cantando y bailando con Harper en sus brazos a ritmo de The Girl Is Mine, de Michael Jackson. “Cada vez que papá te cambiaba el pañal, siempre bailábamos esta canción... NUESTRA CANCIÓN PARA SIEMPRE. #HarperSeven Feliz cumpleaños a mi princesa”, agregó David. “Realmente eres el mejor papi, te queremos mucho”, comentó Victoria conmovida, y además retomó el clip en su propia cuenta.

La consentida para sus hermanos

Romeo, uno de los hermanos mayores de la cumpleañera, también usó sus redes sociales para felicitar a Harper. “Feliz 13 cumpleaños Harps, no puedo creer que seas una adolescente. Te quiero mucho”, escribió el joven futbolista de 21 años al compartir un par de fotos con su hermanita.

© Instagram @romeobeckham Romeo le dedicó una linda felicitación de cumpleaños a su hermanita.

“Feliz cumpleaños Harper. Tú eres un ser humano tan especial”, escribió por su parte Cruz, de 19 años, al felicitar a su hermanita. También compartió lindas fotos y videos y videos junto a ella.