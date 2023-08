El inesperado cambio de look de Harper Beckham

A mediados de julio, Harper Seven Beckham celebró su cumpleaños 12 y desde entonces ha tenido mucha más presencia en las publicaciones de sus padres, David y Victoria Beckham. La menor de la familia no se perdió ni un instante del viaje que su familia hizo a Miami para dar la bienvenida a Lionel Messi en el Inter de Miami, equipo del que David es en parte dueño. Harper se convirtió en la perfecta acompañante de sus papás al mismo tiempo que descrubría la vida con nuevos ojos, pues la emoción e ilusión de la jovencita ya se diferencia de la niña que solíamos ver hace unos años. Y en su estilo se ve reflejado su propio gusto.

Después de su estadía en Miami, la familia partió hacia unas idílicas vacaciones en Capri, pero antes hicieron una parada en Nashville, en donde no sólo vimos a David muy divertido, sino que Harper lucía más rubia que nunca. En la primera foto de un collage lleno de momentos memorables, la más joven de la familia intenta ayudar a papá a quitarse un par de botas vaqueras, aunque por poco los seguidores de los Beckham no la reconocen, pues no parecía la pequeña de cabello castaño que conocemos.

Sin embargo, el misterio quedó resuelto en la segunda imagen de la galería, en donde Harper posa muy contenta en una pared de madera decorada con placas de autos de diferentes estados y fotos antiguas, un cuadro muy típico de esta región del país.

¿Nuevo look natural?

Aunque Harper creció en una de las familias más icónicas en cuanto a moda y estilo, lo más probable es que la pequeña de 12 años haya tenido este gran cambio gracias al sol. Estas vacaciones en Miami fueron una gran diferencia para ella, pues está acostumbrada al clima nublado y con lluvia de su natal Reino Unido.

Sea cual sea el motivo del nuevo look de Harper, los seguidores de su familia están de acuerdo en que luce hermosa. La nena de papá y hermana menor de Brooklyn, Cruz y Romeo tiene un futuro prometedor si desea seguir los pasos de mamá en la moda, aunque por ahora está enfocada en disfrutar de la vida.