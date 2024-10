Myrka Dellanos recuerda con cariño los inicios de su relación con Luis Miguel

Myrka Dellanos y Luis Miguel protagonizaron uno de los romances más sonados a principios de la década de 2000, luego de que sus caminos coincidieran en 1999, cuando ella lo entrevistó en Madrid, España. Aunque la pareja quiso mantener su relación en lo más privado posible, la fama del cantante mexicano y de la entonces presentadora de Primer Impacto, llamaron la atención del público y la prensa. Más de dos décadas después, la periodista recordó cómo vivió los inicios de su noviazgo.

© Grosby Group Myrka Dellanos y Luis Miguel

"La razón por la que llevé todo de esa forma es porque así soy, no porque hice un tipo de estrategia como la gente piensa: 'Está haciendo eso porque le han dicho que no hable'. Nada de eso es cierto", expresó en el podcast Cara a Cara con Rodner Figueroa, aclarando así aquel rumor de que había sido obligada a mantener los detalles de la relación en privado por el bien del cantante. Y agregó: "Típicamente he llevado todas mis relaciones así".

Al preguntarle si la relación le sumó o restó en el ámbito profesional, ella respondió: "Creo que ninguno de los dos, porque ya yo tenía mi carrera establecida, no era como que estaba comenzando. No tenía 21 años como cuando inicié, tenía 37 años cuando empecé a salir con él, ya era conocida por Primer Impacto y me había ganado mis Emmys".

Video relacionado

Para ella, fueron años en los que su vida personal traspasaba hacia su carrera. "Yo continué en Primer Impacto y podía hacer bien mi trabajo y seguía adelante. El fin de semana vivía mi vida y creo que lo manejé bien. Estoy contenta y satisfecha en la forma en la que lo hice", expresó tranquila.

Myrka incluso habló sobre un episodio que en su tiempo dio mucho de qué hablar, pues su hija, Alexa Dellanos, de entonces nueve años, reveló un detalle de la relación con El Sol. "Muchas veces cuando iba a trabajar los fines de semana le decía si quería venir conmigo. Le dije que íbamos a ir a un desfile y que yo iba a estar en una carroza. Ella fue conmigo, pero me abordan los reporteros y yo le había dicho a Alexa que se quedara calladita si preguntaban algo sobre Luis Miguel", recordó.

© Grosby Group Myrka Dellanos y Luis Miguel

Pero la pequeña se dejó llevar por la emoción cuando una reportera preguntó directamente a la niña, quien respondió: "¡Sí, se van a casar!". Entre nervios, Myrka intentó tapar la boca de su hija, pero era demasiado tarde y la noticia llegó a titulares y shows de espectáculo. Myrka no estaba contenta, y en ese momento le dijo a la mujer: "Ella es menor de edad, no se supone que hagas eso. A mí me dolió porque Univision no respetó que yo no quería que ella saliera hablando".

Sobre aquellos días, Dellanos recordó cómo en algunas citas con Luis Miguel también estaba invitada su hija, de hoy 30 años. "Ella lo conocía. Era una niña que en ese momento se deslumbró con las cámaras y dijo algo que sabía que iba a tener un tipo de reacción". Sobre la reacción de Luis Miguel a aquel momento de Alexa, aseguró que se había reído mientras ella quería "que me tragara la tierra".

La relación entre Myrka Dellanos y Luis Miguel

Aunque eran una de las parejas favoritas del espectáculo, Myrka y Luis Miguel pusieron fin a su relación en 2005. Según reportes de esa época hechos por People en Español, habría sido ella quien tomó la decisión. Aunque han pasado 20 años de aquella relación, Myrka Dellanos aún es bastante reservada con su vida personal, y no ha dado detalles específicos sobre los últimos días de su noviazgo con uno de los cantante más importantes de Latinoamérica.

© @myrkadellanos

En 2018, la reportera aseguró al show Camilo que habían quedado en buenos términos: "Nosotros se puede decir que somos amigos, lo conozco, no lo veo seguido pero definitivamente es una persona a la que le tengo cariño". Y aseguró: "Me trató muy bien, las cosas fueron bien y no terminaron por nada nefasto ni terrible. La verdad sólo la vamos a saber él y yo".