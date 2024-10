Con una nueva ilusión, Irina Baeva deslumbra en París

Irina Baeva deslumbró en Paris Fashion Week donde fue una de las invitadas exclusivas al desfile de Messika, una firma que se destaca por su Alta Joyería. En el desfile la fundadora y directora artística de Messika, Valérie Messika, presentó la cuarta edición de su Live show donde dio a conocer sus creaciones más recientes. La presencia de Irina en el desfile, que reunió a 'celebs' como Cardi B, Georgina Rodríguez y Paris Jackson, se da a casi tres meses de su reveladora entrevista con ¡HOLA!, en la que habló sobre su ruptura con Gabriel Soto y su soltería.

© Sam Takataka Irina Baeva

Más radiante que nunca, la actriz de origen ruso dejó boquiabiertos a todos a su paso por la capital francesa. Para la ocasión, la estrella de La historia de Juana lució un vestido strapless en color rojo que destacaba por una vistosa flor en la parte superior que daba forma al escote del vestido que al mismo tiempo resaltaba la belleza de la artista.

© Sam Takataka Irina Baeva en París

En cuanto a los accesorios que llevó, estos destacaron por un par de arracadas de oro y diamantes de Messika que tenían unos pequeños diamantes colgantes en forma rectangular. Además de los increíbles aretes, Irina lució unos cuantos anillos en las manos así como un brazalete de la misma firma. Para combinar el vestido, Baeva agrega unas sandalias altas y un bolso negro de YSL.

Para destacar su belleza la estrella de Aventurera llevó su melena dorada en una coleta alta con unos flequillos sueltos. Su maquillaje fue discreto en tonos nude, resaltando así sus finos rasgos y el bello azul de sus ojos con un delineado en negro. Tanto el peinado como el maquillaje de la actriz estuvieron a cago de la experta Jessica Bérullier.

© Sam Takataka Irina Baeva

A través de sus redes sociales, Irina dio un vistazo de su look, dejando sorprendiendo a sus fans, quienes no dejaron de comentar lo espectacular que se veía. "No puedo con lo hermosa que te ves", "Divina", "Preciosa", fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

© Sam Takataka Irina Baeva lució espectacular en la capital francesa en el marco de la Semana de la Moda

En la entrevista con ¡HOLA! de hace unos meses, Irina nos compartió que, tras el fin de su relación amorosa, estaba en plena transformación. "Soy una mujer que está en proceso de transformación... a lo mejor en estos momentos me siento una mujer chiquita, asustada, un poco desorientada, sin saber hacia dónde ir, con muchas dudas, pero siempre con mucha confianza... así como cuando llegué hace 13 años aquí [México], y lo sabré resolver. El universo conspira para los soñadores", dijo en ese entonces.

Puede que aún sus heridas estén sanando, pero lo cierto es que en País, Irina brilló como la estrella que es, derrochando encanto y elegancia a su paso.