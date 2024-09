¿Tiene nuevo novio? Irina Baeva rompe el silencio y revela cómo está su corazón

Son días de constantes cambios para Irina Baeva, quien ha enfrentado el cierre de importantes ciclos en este instante de su vida. A casi dos meses de su ruptura sentimental con Gabriel Soto, la actriz ha sido perseguida por una serie de rumores, pues hay quienes aseguran que se encuentra nuevamente enamorada. Sin embargo, la actriz ha tomado la palabra para despejar las dudas en torno a esa situación, dando detalles de cómo camina todo para ella en ese sentido. Mientras tanto, también se enfoca en algunos proyectos profesionales, tras concluir su participación en Aventurera.

© Instagram @irinabaeva Irina Baeva se encuentra en una etapa de cambios en su vida.

Irina responde contundente

En medio de su soltería, Irina ha concedido algunas entrevistas a los medios de comunicación. Recientemente, la actriz habló para los micrófonos de Radio Fórmula, en donde directamente fue cuestionada sobre si es cierto o no que ya tiene novio, tras los rumores que la ligaban a un empresario e incluso a su ex, Emmanuel Palomares. Contundente, la rusa respondió: “Mi corazón está muy tranquilo en estos momentos, creo que lo que menos quiero en estos momentos de mi vida es una relación sentimental, creo que lo sabe mi familia, mis amigos, mis perros que viven conmigo 24/7, son los únicos que están en mi corazón en estos momentos…”, dijo.

En ese sentido, Irina hizo énfasis en su situación actual, pues reconoce que no es nada sencillo transitar por una ruptura, otro de los motivos por el que tener una nueva pareja no resulta viable para ella. “La verdad es que la gente que lo ha vivido me entenderá, una ruptura amorosa de tantos años no es algo fácil de sanar, no es algo fácil de darle la vuelta tan rápido, por lo menos en mi caso, cada quien tiene su proceso diferente y para mí sin duda alguna todavía estoy en un proceso de duelo…”, aseguró.

© IG: @irinabaeva Irina Baeva ha negado todo lo que se ha dicho sobre su vida sentimental.

‘El amor llega cuando tiene que llegar’

Tras aclarar que se encuentra soltera, Irina fue franca al abordar su postura frente al amor, segura de que se encuentra mejor lejos de cualquier compromiso sentimental en este periodo de su vida. “No quiero forzarme a sentir nada, no quiero forzarme a apurarme a salir de esto y buscar otra relación, en ningún momento de mi vida estoy buscando a nadie, el amor llega cuando tiene que llegar y en estos momentos lo único por lo que estoy pasando es este proceso de duelo…”, aseguró para la entrevista concedida a Radio Fórmula, una charla en la que, claramente, se dejó ver dispuesta a pasar la página de su rompimiento con el galán de telenovelas.

© @irinabaeva Irina Baeva se encuentra enfocada en su carrera.

Ninguna demanda contra Gabriel Soto

En días pasados, Irina también hizo frente a otro rumor, pues hubo quienes especularon sobre la posibilidad de una indemnización que la actriz pediría a Soto por los años en que compartieron juntos. Al respecto, ella habló para desmentir esas versiones. “No son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será, así que no busco el dinero de los demás. Desde que me gradué del CEA y empecé a trabajar, siempre he sido una mujer financiera y económicamente independiente y así será hasta el día en que me muera…”, afirmó.