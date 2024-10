El esperado abrazo de reconciliación entre Paul Stanley y Mario Bezares

Después del emotivo ingreso de Paul Stanley a La Casa de los Famosos México, donde se reencontró con Mario Bezares, con quien llevaba más de dos décadas distanciado, por fin, pudieron sellar esta reconciliación con un abrazo del que fueron testigos el team Mar y los conductores de Hoy, programa donde se transmitió este emotivo momento que, Andrea Legarreta, describió como “histórico”, debido a todo lo que ocurrió, tras el asesinato del famosos presentador mexicano: “Fue un momento histórico en la televisión, las generaciones que estamos conectadas a todo esto, estamos muy felices por ustedes, al final, tarde o temprano, llega lo que cada uno merece tener y nos da mucha alegría que estén viviendo este momento los dos”, dijo la presentadora.

© IG @programahoy El especial momento se transmitió este 2 de octubre por el programa 'Hoy'.

Un momento histórico en la tv mexicana

Contrario a lo que se había especulado, sobre el día en que Mario pisara el foro de Hoy, en el sentido de que Paul no estaría presente, en realidad, Stanley formó parte de la cálida bienvenida que les organizaron a los ex habitantes de la casa más famosa de México y a su ganador. Como ocurrió con el resto de los participantes del reality, la producción del matutino compiló los mejores momentos, por lo que fue inevitable no mostrar el reencuentro entre Paul y Mario, uno de los instantes más memorables de la segunda edición de esta emisión.

Tras ver el discurso con el que Paul dio vuelta a la página, Andrea Legarreta le preguntó a Mario que, si por fin se darían el abrazo de reconciliación, instante en el que separó a su encuentro con Stanley. Conmovido, Bezares le dijo: “Eres parte de mi vida, caray, eres parte de algo bello que sucedió. Te dejé de ver 11 años, si fue el teléfono o no fue le teléfono, siempre estás en mi corazón y quería yo verte, desafortunadamente, la gente, la prensa te calentaban la cabeza, de que, si yo decía o no decía, entiendo perfectamente bien y tu dolor, tu gran dolor lo entiendo perfectamente bien, porque yo también lo tengo y hemos sido apabullados, sentenciados, juzgados y condenados, pero mi amor, nunca ha cambiado para ti”.

Mario confesó que debido a la cercanía que tuvo con Paul en la infancia le guarda un cariño muy especial: “Te veo como un hijo y me da mucho gusto que tu hija, que nació hace dos semanas -Victoria se llama- te va a hacer cambiar todo eso, te va a quitar todo ese dolor y vas a recibir todo ese amor que mereces”, dijo. El ganador de La Casa de los Famosos México, confesó que desde hace tiempo él su familia querían esta reconciliación: “Alan me decía: ‘Hay que ver que Paul, yo sé lo que él está pasando’. Los tiempos de Dios son maravillosos, increíbles”.

© IG @programahoy A la emotiva reconciliación se sumaron el team Mar y los conductores de 'Hoy'

El regreso de 'El Gallinazo'

Visiblemente conmovido, Paul también le dedicó unas palabras a Mario y reconoció que guarda gratas memorias a su lado: “Gracias, la verdad es que los pocos, pero mejores recuerdos que tengo de mi papá, que fue poco el tiempo, que conviví con él, siempre estabas tú, entonces, era difícil ese amor odio, porque al final yo tampoco tuve respuestas”. En ese sentido, Mario pidió dar vuelta a la página y honrar la memoria de Paco Stanley: “Y no las vamos a tener, pero tenemos que aprender a vivir con eso y a dejar ir. Ya déjenlo descansar por el amor de Dios, ya déjenlo descansa. A lo que viene”.

Emocionados por formar parte de este entrañable momento de la televisión mexicana, los conductores de Hoy se unieron al abrazo y organizaron uno grupal: “Se lo merecen los dos. ¡Bravo!”, comentaron varios. Después del momento emotivo, los ánimos se relajaron y llegó el momento de la diversión, fue entonces que Paul nos regaló una dosis de nostalgia al recordar cómo su papá, Paco Stanley, ponía a bailar a Mario el famoso Gallinazo, el icónico baile que hizo famoso Bezares.