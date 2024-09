Paul Stanley promete estar presente en 'Hoy' el día que Mario Bezares visite el programa tras dejar 'La Casa de los Famosos'

Aunque Paul Stanley fue parte del elenco de La Casa de los Famosos México del año pasado, su nombre sigue estando dentro del juego en la segunda edición. Todo esto debido a que Mario Bezares, personaje que fue involucrado en el asesinato de Paco Stanley, padre del presentador, es uno de los habitantes de la famosa casa en esta segunda edición, por lo que Paul ha sido mencionado en más de una ocasión. Tal y como sucedió durante el pasado domingo de eliminación, cuando uno de los habitantes confrontó a Mario durante la dinámica conocida como 'El Posicionamiento', una oportunidad en la que se puso en duda su amistad con Arath de la Torre, otro de los integrantes del reality, QUEademás es amigo y compañero de trabajo de Paul en el famoso matutino. Algo que sin duda llegó a oídos de Stanley, quien a través de redes sociales fijó su postura al respecto.

El presentador de 'Hoy' se ha mostrado sorprendido por las menciones que han hecho de él en 'La Casa de los Famosos'

Luego de que Mario Bezares expusiera las razones por las que consideraba que su compañero de elenco, Adrián Marcelo, debía abandonar la casa al ser uno de los nominados de esa semana, el presentador regio no dudó en recriminarle a Bezares el hecho de que haya hecho equipo con Arath dentro del reality, aún sabiendo que es muy cercano a Paul. “Me duele, porque tú y yo sabemos que esa amistad que han fingido tener aquí, se va a deshacer. Tomarán caminos cruzados y esta actuación que los dos, con su experiencia, han sabido llevar a buen puerto se acabará. Y él con quien sí tendrá una amistad, te recuerdo, será con quien pidió no estar cuando visitaste el programa Hoy... Paul Stanley”, expresó en su réplica Adrián.

Paul Stanley prometió estar presente el día que Mario Bezares visite el programa en el que trabaja

Como era de esperarse, Paul no tardó en reaccionar a los dichos del regiomontano, por lo que a través de su cuenta de X (antes Twitter) fijó su postura al respecto y le hizo una promesa muy especial a sus seguidores. "Espero que me sigan pagando en esta temporada @LaCasaFamososMx. Hablan más de mí", expresó en tono de broma, para luego agregar en otra publicación. "Cuando salgan todos ahí voy estar en el programa Hoy ya se dijo", agregó el carismático presentador, echando por tierra las versiones que se manejaron dentro de la casa, las cuales apuntaban a que Stanley habría evitado encontrarse con Mario el día que asistió al matutino como invitado.

Cabe destacar, que ante los dichos de Adrián Marcelo, Mario solo sonrío y le reiteró su amistad al conductor y youtuber, por lo que dijo esperaba poder reencontrarse con él en Monterrey, de donde ambos son originarios, para retomar su relación y seguir adelante, una vez finalizado el reality, recordándole que dentro de la casa todo es un juego de estrategias.

¿Merece Mario Bezares una segunda oportunidad?

Aunque para Paul Stanley aún es duro hablar del asesinato de su padre, ha logrado salir adelante gracias al amor de su familia y la vida que poco a poco ha ido construyendo, por lo que ahora que los nombres de algunos de los involucrados en el caso de Paco Stanley vuelven a acaparar titulares, solo tiene buenos deseos para ellos. "Yo no soy nadie para decir si tienen segundas oportunidades o no. Siempre lo pienso, que le vaya bien a la gente para mí siempre es lo más importante, el pastel es muy grande y para todos hay. Y si les va bien, qué bueno. Yo no soy juez. Nada más me tocó ser hijo, y lo digo con orgullo, de Francisco Jorge Stanley, pero lamentablemente viví esa tragedia, entonces mi vida ya es otra y está cambiando", aseguró el presentador. "Yo no estoy peleado con nadie, solo hay temas que son muy sensibles para mí, nadie lo tiene que entender... Pero eso se lo dejo a la terapia", finalizó.