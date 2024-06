Paul Stanley recuerda a su padre, Paco Stanley, a 25 años de su muerte: ‘Me gustaría decirle que va a ser abuelo’

Para Paul Stanley, la muerte de su padre, el icónico , fue un evento que lo marcó de por vida, pues a pesar de que han pasado ya 25 años de aquel trágico día, aún se lamenta por la ausencia física de su progenitor. Algo de lo que habló recientemente en el programa Hoy, espacio en el que recordó a su padre, con motivo de su aniversario luctuoso, y en el que se refirió a cómo ha sido este tiempo sin tenerlo cerca, especialmente en las ocasiones especiales de su vida.

Paul recordó a su padre a 25 años de su partida

Con los sentimientos a flor de piel y visiblemente conmovido, el presentador lamentó el no poder compartir con su papá esta tierna etapa de vida en la que se encuentra a la espera de su primera hija, fruto de su relación con Joely Bernat. “Me gustaría decirle que va a ser abuelo”, señaló el conductor conmovido.

En otro momento, Paul habló de lo que él cree que su padre le diría respecto a su paternidad y los consejos que le daría. “Me diría que no sea baquetón, que me aviente a cambiar pañales. Qué difícil es saber que la vida te va llevando con nuevas responsabilidades y que uno intenta ser la mejor versión de sus padres, de uno mismo que va luchando contra eso. Tienes que llevar eso y educar a una nueva personita que viene al mundo”, expresó.

El presentador lamentó no poder compartir con su padre todo lo bueno que le está pasando

Finalmente, Stanley destacó que, a pesar de la ausencia física de su padre, él siempre lo lleva con él en el corazón. “Es un homenaje y me siento muy dichoso de poder dedicarme a esto del entretenimiento, de que a través de mí la gente lo sigue recordando, eso no tiene precio. Como él decía: ‘Los muertos se van cuando el olvido los sepulta y yo no lo he sepultado’”, concluyó.

Paul se sincera sobre cómo vivió el duelo siendo un adolescente

Dentro de La Casa de los Famosos, Paul tuvo la oportunidad de intimar con algunos de sus compañeros, a quienes les ha compartido su lado más sensible y emocional. Tal y como sucedió durante un momento de interacción con Raquel Bigorra, con quien se sinceró sobre cómo ha hecho frente a la ausencia de Paco Stanley a lo largo de su vida. “Después de la muerte de mi papá también comenzó desde luego la depresión, no lo entendía porque un niño de 14 años no entiende los procesos de duelo, bueno sí entiendes”, expresó el carismático presentador, ante la mirada atenta de su compañera. “Yo tenía que hacerme el fuerte por mi mamá y todo, pero al mismo tiempo sentía miedo de que saliera a la calle y no regresara”, agregó.