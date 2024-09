Sin rencores, Paul Stanley y Mario Bezares se reconcilian en televisión nacional

Rumbo a la gran final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, las emociones se encuentran a flor de piel entre sus habitantes que, anoche, recibieron la sorpresiva visita de Paul Stanley. Durante la dinámica de Congelados, que consiste en quedarse estático, a partir de la orden de La Jefa y permanecer así hasta su aviso, ingresó el conductor de Hoy, quien les dedicó unas emotivas palabras a cada uno. Desde que se anunció que entraría, comenzaron las especulaciones en torno a cuál sería la reacción de Mario Bezares, de quien ha estado distanciado desde el fallecimiento de su papá, el reconocido conductor Paco Stanley. Fue precisamente cuando se reencontraron, frente a frente, que se escribió una de las páginas más especiales de esta edición del programa, pues Paul le confesó que ha decidido pasar la página y continuar sin rencores.

© IG: @paulstanleyd Paul Stanley ingresó de sorpresa a 'La Casa de los Famosos'

El momento más entrañable de la casa

Anoche, se vivió una de las galas más emotivas de la historias de La Casa de los Famosos, debido al impacto que causó en redes sociales el mensaje que Paul Stanley le llevó a Mario Bezares, a quien le dejó claro que no tiene ningún problema con él: “Primero que nada estoy aquí, porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo, yo ya solté”, le dijo Paul Stanley a Mario, entre lágrimas.

Paul reconoció que su reciente paternidad le cambió la vida y la perspectiva: “Tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija y quiero una nueva vida y dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones, felicidades, lo has hecho muy bien”, finalizó Paul. Visiblemente conmovido, el conductor de Hoy se retiró, luego de presenciar uno de los momentos más entrañables que se han vivido al interior de esta casa.

© IG: @mbezares Mario no pudo reaccionar a la visita de Paul, debido a que estaba 'congelado'

Con estas palabras, Paul Stanley y Mario Bezares cierran un capítulo de su vida que los acompañó durante más de 20 años. En su visita, Paul también les dedicó unas palabras al team Mar, que se ha ganado el cariño del público, por la forma en la que ha salido adelante, a pesar de que el juego no lo favoreció al principio: “Felicidades porque han hecho un gran equipo y han demostrado a todo el país que lo que se necesita es empatía, cariño y el amor siempre, sobre los problemas”.

Video relacionado

© IG: @paulstanleyd Paul Stanley reveló que el nacimiento de su hija Victoria lo motivó a soltar la situación con Mario Bezares

Un acto de amor

Esta mañana, el presentador de Hoy le contó a sus compañeros de programa, cómo se sintió al hablar con el ex colaborador de su papá quien, debido a la dinámica, no tuvo réplica. Paul reconoció que fue muy complicado tomar la decisión de ingresar a la casa y hablar frente a frente con Bezares: “Le daba mil vueltas, porque no sabía lo que iba a pasar, iba a entrar antes, pero nació ese mismo día Victoria, entonces cambiamos la fecha”. El conductor puntualizó que no ve este momento como un perdón de su parte y así lo explicó: “Yo creo que no es perdonar, es soltar, es toda la carga energética y emocional que llevaba él, que llevaba, yo, su familia, la mía, es un acto de amor”.