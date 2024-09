¿A quién se parece? Paul Stanley comparte las primera fotos de su hija Victoria

El pasado 10 de septiembre, Paul Stanley y su esposa, J oely Bernat recibieron a su hija Victoria , quien nació a las 8:48 am del pasado martes, día en que el matrimonio comenzó a escribir este nuevo capítulo familiar en el que el amor es el hilo conductor. Después de recibir a su pequeña, la pareja ha querido presentarla a través de redes sociales, donde publicaron las primeras imágenes de la bebé quien, de acuerdo con información de sus padres, llegó al mundo a través de parto natural, un momento que le conductor de Hoy inmortalizó en vídeo. Por recomendación de su amigo Raúl Araiza , Paul llegó muy bien equipado al quirófano, donde además de llevar la cámara de su celular, portaba una GoPro en la cabeza, para no perder ningún detalle del alumbramiento.

© IG @joelybernat Victoria nació la mañana del pasado 10 de septiembre

La esperada llegada de Victoria

Después de la llegada del bebé, Paul compartió su primer posado familiar. Se trata de una imagen, captada en el quirófano, minutos después del nacimiento de Victoria, quien pesó 3 kilos 380 gramos y midió 49 centímetros. El conductor aprovechó esta publicación para dedicarle unas palabras a su esposa: “¡Felicidades, amor! Fuiste una guerrilla es admirable el esfuerzo que hacen las mujeres por ser madres. ¡Bienvenida a la vida Victoria! Te ama, tu papá”, se lee como descripción de las primeras fotos de la recién nacida.

La publicación del presentador provocó revuelo en redes sociales, donde varios famosos lo felicitaron, incluido José Eduardo Derbez , uno de sus mejores amigos, quien, hace dos meses, también debutó en la paternidad con la llegada de Tessa: “Amigo, felicidades a los dos, los quiero mucho”. Galilea Montijo , Tania Rincón , Angélique Boyer , Andy Escalona , ​​Leonardo de Lozanne y Kuno Becker , fueron algunos de los famosos, que les enviaron sus mejores deseos por el nacimiento del bebé.

© IG @paulstanleyd Paul reveló que se encargó de cortar el cordón umbilical de la bebé

Tras la llegada de Victoria, Joely y Paul lograron un enlace al programa Hoy, en el que compartieron detalles de su debut en la paternidad. La joven esposa del conductor relató que llegaron al hospital la madrugada del 10 de septiembre, luego de que rompió fuente en su casa. A pesar de que quería experimentar el parto sin anestesia, confesó que, al final, sí recurrió a la epidural. Recordó con mucha emoción el momento en que vio por primera vez a Victoria: “Anhelaba ese momento, porque lo he visto mucho en los partos naturales, que te la ponen luego, luego y empecé a llorar, bueno, los dos. No lo puedes creer, ¡ya eres mamá!”.

© IG @joelybernat A través de redes sociales, la pareja ha compartido los primeros retratos de la bebé

Las anéctodas de su nacimiento.

El presentador confesó que, a pesar de los nervios, sí cortó el cordón umbilical de la bebé, un momento que lo dejó sin palabras: “Es sorprendente, muy emocionante”. Paul destacó lo sana que nació Victoria: “Está excelente, sacó 9.9 de calificación”. Reconoció que, a partir de ahora, su corazón se ha dividido: “Tengo dos chicas que son las dueñas de mis quincenas”. Por su parte, Joely destacó la gran labor de padre que ha realizado Stanley desde que supo que Victoria venía en camino: “Siempre estuvo a mi lado, me apoyo desde el día uno, cuando me cocinaba en la casa, me atendía, la verdad sí se rifó el Paul”. Una de las anécdotas más especiales en torno al nacimiento de Victoria fue el presentimiento que tuvo Joely, sobre el día de su llegada.