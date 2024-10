Karla Souza aclara su postura tras video sobre trabajar embarazada frente a las cámaras

Tras el estreno de su nueva serie, Technoboys, Karla Souza compartió un divertido detrás de cámaras en el que aparece personificada como Melena, mostrando su pancita de embarazo durante el rodaje y mientras estaba en la dulce espera de su tercer bebé, una pequeñita nacida en marzo pasado. "Dicen que las mujeres embarazadas no podemos trabajar", escribió junto a algunos videos ensayando las coreografías de la serie y grabando las canciones en el estudio junto a su gran amigo y colega, Luis Gerardo Méndez.

Sin embargo, la actriz mexicana recurrió a las redes sociales para explicar su postura sobre el video que publicó una semana atrás. "De ninguna manera me siento la representante de todas las mujeres", escribió. Y agregó: "Soy Karla Souza y desde mi trinchera, para mí es muy importante platicar, compartir y desmitificar el hecho de que por estar embarazadas no podemos desenvolvernos de forma efectiva y exitosa en la industria del cine, del entretenimiento".

En una serie de clips, Souza agregó: "La situación en la que yo me encontraba era que yo iba a perder muchas de mis campañas, lo cual pasó, y proyectos, por estar embarazada, y viene dentro de mi industria el estigma de que como mujer embarazada no quieres trabajar, no puedes trabajar y es incómodo para otros que trabajes".

Video relacionado

Y habló sobre las dificultades que otras mujeres encuentran en sus trabajos durante el embarazo, haciendo un llamado a cómo las cosas deberían de ser distintas: "Sin embargo, es sumamente diferente en otras profesiones, donde como bien mencionan, tienes que ir en transporte público, tienes que trabajar ocho horas estando de pie, no tienen cuidados por mujeres embarazadas. Las empresas no consideran, no ayudan y no favorecen", dijo desde su hogar.

Karla continuó: "A todas las mujeres que vieron ese video, esta es mis ganas de hablar de ese lado de la situación, de ser una mujer que no puede trabajar mientras está embarazada y que tiene terror de perder su trabajo, de que no le paguen y de que no pueda darle de comer a su familia".

Lo complicado de combinar esa alegría con la vida laboral

Finalmente, la actriz expresó que no por ser una figura publica tiene trabajo seguro, pues ella misma ha dudado de cómo sus decisiones personales podrían afectar a su carrera.

"En muchos momentos me he preguntado: ¿podré embarazarme ahorita o sufriré consecuencias en mi carrera si decido hacerlo?, ¿me perderé el papel de mi vida si quiero ser madre ahora? La maternidad, en muchos casos, se convierte en un techo de cristal que limita nuestras posibilidades de desarrollo profesional y personal en esta industria", aseguró.