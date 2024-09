Luis Gerardo Méndez y Karla Souza reviven la década de los 90’s con ‘Technoboys’

A 11 años de la exitosa película de Nosotros los nobles, Karla Souza y Luis Gerardo Méndez han vuelto a coincidir en la pantalla grande con Technoboys, película de Netflix que se estrenará el 11 de septiembre, la cual marca el debut del actor como director, junto a Gerardo Gatica. La trama de este filme de comedia ácida resulta de lo más divertida, pues es algo así como un viaje en el tiempo, específicamente a la década de los 90's.

¡HOLA! AMÉRICAS estuvo presente en la premiere en la Ciudad de México, donde decenas de celebridades, entre invitados y actores de la película, desfilaron por la alfombra. Fue ahí donde, Luis Gerardo y Karla nos dieron sus impresiones sobre este proyecto, el cual los ha vuelto a reunir. En su encuentro con los medios, la estrella de películas como La caída compartió que, al momento de estar haciendo esta película, estaba en su tercer embarazo. Ahora con su bebé, quien tiene alrededor de cinco meses, Karla revela que ha sido un "ciclo muy bonito".

"La película es una diversión total, nos la pasamos muy bien haciéndola, yo tenía cinco o seis meses de embarazo cuando la estábamos filmando hace un año y ahorita vengo con mi bebé está muy bonito el ciclo para mí, especialmente, volver a trabajar con Luis Gerardo Méndez".

Por estos días, Karla es una de las mexicanas que está brillando en Hollywood con su participación en diferentes series y películas, pero eso no es un impedimento para volver a hacer cine en su país y por supuesto, apoyar a su querido amigo en este su debut como director. "Para mí es importante reconectar con quien soy y regresar a la cultura mexicana a la idiosincrasia mexicana, todas las canciones con las que yo crecí fueron muy especiales para mí en mi época adolescente y entonces venir a divertirme y estar en la primera película de Luis Gerardo no podía dejar de hacerlo".

Por su parte, Luis Gerardo nos compartió su emoción por haber cumplido este sueño, el de dirigir su propia película, pero no fue nada fácil, pues además era protagonista. "Es un sueño realidad, mi primer película, algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, siempre quise tener una boyband, secretamente y siempre quise dirigir videos musicales, y ahora pude hacer cinco".

Esta película ha sido la oportunidad ideal para compartir créditos con Karla Souza, misma a la que considera casi una hermana. Curiosamente, en Nosotros los Nobles dieron vida a los hermanos Noble. "Es lo mas bonito del mundo soy muy afortunado y muy feliz de tener grande amigas y amigos en esta película, que son grandes actores y actrices", indicó. "No había trabajado con Karla Souza desde Nosotros los Nobles ella fue increíblemente generosa conmigo. El primer día que estábamos filmado y le di una nota, me dijo 'sí, señor' y le dije no me digas señor y me dice, 'pues eres mi director', es muy lindo poder trabajar con gente que admiras mucho".

Para la película, Luis Gerardo compartió que literalmente tuvieron que crear una boyband desde cero, inspirada en aquellas que marcaron la década del os 90’s como los Backstreet Boys, NSYNC o su favorita, FIVE.

La música original estuvo a cargo de Pablo Chemor, mientras que se contó con canciones originales, producidas por Ulises “El Licenciado” Lozano (Kinky) y Amanda Escalante “Amandititita”.

¿De qué trata Technoboys?

Veinte años después de dominar los charts de popularidad, la exitosa boyband Technoboys vuelve a los escenarios para reclamar su trono en el despiadado mundo del pop. Pero en su camino al éxito tendrán que enfrentarse a un mundo cambiante que apenas entienden, la temida cancelación, el regreso de la banda de technomerengue que son sus jurados enemigos, y la agenda oculta del vocalista Alan (Luis Gerardo Méndez), quien en realidad está haciendo todo esto con el único fin de reconquistar al amor de su vida, la reina del pop latino y símbolo del empoderamiento femenino, Melena (Karla Souza).



¿Quiénes forman parte del elenco de la película?

Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Gabriel Nuncio, Daniela Vega, Fernando Bonilla, Joaquín Ferreira, Luis Rodríguez "El Guana", Ari Brickman, Vin Ramos, Mónica del Carmen, German Bracco, y la participación especial de Fernanda Castillo.