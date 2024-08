Karla Souza revela que su esposo es quien ahora cuida a sus hijos en casa

A la par de sus constantes compromisos laborales, Karla Souza es mamá de tres hijos; Gianna, Luka y Giulia, una dicha que comparte junto a su esposo, el financiero Marshall Trenkmann. Para el matrimonio, brindar a sus pequeños el amor y los cuidados necesarios ha sido primordial, por lo que han tomado una firme decisión desde hace algún tiempo pues debido a sus apretadas agendas laborales, los niños solían quedar al cuidado de las nanas, aunado al estrés provocado por estar siempre fuera de casa. Tras meditar la situación, Karla y su marido acordaron que fuera él quien dejara su trabajo para poder permanecer en el hogar, una decisión que les ha permitido preservar el orden y la armonía en todo sentido.

© @karlasouza Karla Souza y sus hijos.

Karla y cómo su marido decidió hacerse cargo del hogar

Karla concedió una entrevista para el podcast en YouTube del influencer Oso Trava, quien tocó el tema en un instante de la charla. Sincera, la actriz reveló cómo fue que su esposo decidió dar este paso. “De repente, hace dos años, estábamos viendo que los niños estaban con las nanas, estábamos los dos súper estresados trabajando demasiado, él, todos los fines de semana, como que los teníamos, pero realmente no, cada noche se tenía que regresar a la oficina a trabajar. Volteó para arriba, vio que muchos, si no es que todos, de sus jefes, (tenían) ataques al corazón, obesidad, estrés al más no poder, divorcios, terceros divorcios, jefes que de repente le decían: ‘Nunca vas a jugar a la pelota con tus hijos’, y reconsideramos…”, explicó.

La intérprete recordó cómo su marido, a pesar de las constantes cargas de trabajo como financiero en una importante institución bancaria, trató de acoplarse a su dinámica. “Yo, a todos los lugares a los que iba a filmar, Chile, España, en cualquier ciudad, hay una oficina de este banco, él podía trabajan en el banco ahí (en las oficinas). La teníamos increíble en ese sentido con mi carrera, por eso yo creo que hemos mantenido 10 años de matrimonio…”.

© Getty Images Karla Souza y su esposo, Marshall Trenkmann.

Sus hijos, la mayor prioridad

Luego de contemplar la idea, Marshall no dudó en convertirse en un ‘stay home dad’ (amo de casa), pues aunque disfruta su trabajo, no es apasionado del mismo, según contó Karla. “Creo que la calidad de vida que queríamos tener con nuestros hijos no la estábamos teniendo de alguna manera y hablamos… Yo le pregunté si su trabajo es su pasión, y él me decía: ‘No, para nada, yo entré a este trabajo porque es un trabajo y yo necesitaba tener (ingresos)’… No era el sueño de él ni nada que se le parezca…”, aseguró.

Luego de esa conversación, todo quedó acordado. Mientras Karla se entrega con pasión a sus proyectos en los sets de filmación, Marshall asume las riendas del hogar, algo que ha sido placentero y benéfico para todos. “Él me dijo: ‘Y tú estarías bien con que (¿me quede en casa a cuidar a los niños?)’. Yo, feliz, como que empezamos a platicarlo, tomamos la decisión. Él nunca toma decisiones sin pensarlas, no es como yo, no es nada impulsivo, yo soy mucho más impulsiva… Se sentó como un año a pensar esa decisión, él también tiene gente con la que habla, platica, y la verdad es que en el banco lo aman tanto que le dicen: ‘En cualquier momento puedes regresar’, y hace ciertas consultorías todavía ahorita para no aburrirse y tener cierto challenge mental…”.

© @karlasouza Karla Souza está feliz de trabajar en equipo con su esposo por el bienestar de sus hijos.

La nueva vida del esposo de Karla

Feliz por el orden en su entorno familiar, Karla también destaca la favorable rutina de su esposo, quien a la par de desarrollar sus actividades personales, cuida en todo momento a los niños. “Él tiene una vida que cualquiera quisiéramos tener, la verdad es que nos reímos y le digo: ‘Qué bonito tu día’. Hace ejercicio, está con mis hijos, viaja, ahorita acaba de ir a Alaska a pescar 10 días… está teniendo una vida muy padre pero lo más padre para nosotros es que estemos juntos y que no estemos burn out (estresados) completamente, y que podamos estar con nuestros hijos presentes. Él hace los lunches, los recoge, cocina…”, contó.