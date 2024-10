Cristian Castro y su novia revelan que están listos para escribirle a la cigüeña

En enero de este año, Cupido flechó con fuerza a Cristian Castro quien, buscando alquilar un departamento en Córdoba, terminó por encontrar el amor. Más enamorados que nunca, el cantante y su novia, la argentina Mariela Sánchez visitaron el programa de Susana Giménez, donde concedieron una romántica entrevista en la que, como nunca, compartieron detalles de su relación y de las tres veces que han cortado y se han reconciliado. Convencido de que son el uno para el otro, la pareja expresó sus deseos de escribirle a la cigüeña y convertirse en padres juntos, tampoco descartaron la idea de llegar al altar, un anhelo que el cantante tiene: “Sí, yo quiero, a mí me gusta, no me ha salido bien, quiero me salga bien”, dijo el mexicano sobre el matrimonio.

Como nunca, Cristian Castro contó en el programa de una de las mejores amigas de su mamá, Verónica Castro, cómo fue que la argentina le robó el corazón desde la primera vez que la vio: “La conocí en Córdoba, el 9 de enero, porque yo quería alquilar algo, entonces, voy a su agencia y veo a Mariela y digo: ‘Me quedo con la casa’. La llamé y le dije: ‘Estas tan linda, ¿te puedo conocer?’ y me dijo que sí y fui, manejé 9 horas para conocerla y la verdad es que llegué, la tomé de la mano, fuimos a cenar y le di un beso”, recordó el intérprete de Azul.

Tras el flechazo de Cupido, Cristian llevó de inmediato a su nueva novia a conocer a su mamá: “Fuimos a México a ver a tu amiga Vero”, le dijo Castro a Susana Giménez. Con la confianza que la presentadora argentina le tiene al cantante, lo cuestionó directamente sobre su relación con la abogada Ingrid Warner, con quien sostuvo una relación en uno de los truenes con Mariana: “Sos muy picante. Yo quería volver con ella, pero no me escribía ni nada, entonces, dije: ‘¿qué hago?’, pasó una rubia por ahí y mi morocha se enojó”, respondió Cristian sobre aquel triángulo amoroso.

¿Qué opina Verónica Castro?

Sincero, el mexicano recordó que, cuando había decidido volver con Mariela, la situación se complicó: “Yo no me había enterado de que iba a venir con estos audios, yo ya la extrañaba mucho, me dijo algunas malas palabras. Me escribió y te le dije: ‘Te extraño mucho, ven conmigo’. Nos vimos en Miami y ahí salen los audios, me llama mi vieja (Verónica Castro) y me dice: ‘Por favor escucha los audios que acaban de salir, de Mariela’. Mariela lloraba, lloraba mucho, pero terminamos, claro que me enojé”, recordó Cristian Castro, sobre la crisis más fuerte que han enfrentado como pareja.

Boda e hijos, sus planes a futuro

A pesar de los grandes retos que han enfrentado, el amor de Mariela y Cristian ha demostrado ser a prueba de todo y ahora viven una de sus mejores etapas en Argentina: “Nos reencontramos acá en Buenos Aires, estamos en Córdoba, estamos haciendo mucho ejercicio, mucha bicicleta, mucho correr, natación también”. Su relación va tan bien, que ya piensan en boda e hijos: “Lo estamos hablando”, comentó Mariela quien ya es mamá de un joven de 21 años. Cristian también expresó sus deseos de convertirse en padre por cuarta ocasión: “Lo hemos hablado, sí queremos, le ponemos ¿cómo? Susana”.

En esta amena conversación, Cristian y Mariela aclararon que, actualmente, la relación de la argentina con la madre de su novia es fenomenal: “La Vero la aceptó”, dijo Cristian, mientras Mariela agregó: “Hablamos todas las noches, 40 minutos. Nos reímos, hablamos de los perros, de los viajes, estamos organizando para encontrarnos, en Las Vegas”. Debido al amor que hay entre ellos, Cristian resaltó que siempre luchará por mantener su relación con Mariela: “Cuando no hay algo que sea realmente imperdonable, hay que tratar de volver”.