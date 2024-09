Más sincero que nunca, Cristian Castro reconoce: 'Me ha costado mucho ser adulto'

A poco más de un mes de haber retomado su relación sentimental con Mariela Sánchez , Cristian Castro y su novia regresaron a México para celebrar las Fiestas Patrias , fecha en que el cantante pasó trabajando en Mexicali, donde concedió una entrevista a Ventaneando , en la que habló como nunca de las figuras más importantes en su vida: su mamá, su papá y su abuelita, doña Socorro Castro. A través de una dinámica en la que le mostraron fotos con ellos, Cristian abrió su corazón y reconoció que su infancia ha sido su época más feliz y reconoció que la edad adulta ha sido su más grande reto en la vida.

© IG @cristiancastro El cantante confesó que la infancia fue su época más feliz

Sincero, el cantante admitió que, fue tan pleno en la niñez, que conserva algunos comportamientos de aquella época. El cantante habló de este tema, mientras sostenía una imagen de su infancia junto a Verónica Castro , su mamá: “Gracias por este regalo, me gusta mucho, mi niñez, fue mi mejor momento, me ha costado mucho ser adulto, me duele no poder crecer”.

El intérprete de Azul , reconoció que ha detectado que, en ocasiones, es un poco infantil como pareja: “Para enfrentar mis relaciones, soy muy niño, sigo con esas inseguridades de chico, soy celoso, toxico, como era con mi mamá, muy celoso”. Tras esta confesión, Cristian mostró otra foto, esta vez, junto a su papá, Manuel El Loco Valdés , con quien puso ser cercano hasta su adultez: “Me hubiera encantado tenerlo más tiempo”, dijo.

© IG @cristiancastro Cristian reconoció que, en sus relación, muchas veces sigue siendo muy niño

Su persona favorita en el mundo

A pesar de que no pudo convivir mucho tiempo con su papá, conserva grandes recuerdos a su lado: “Le agradezco a él que me dio muchas alegrías, tuvimos muchas comidas, fuimos a la cancha juntos, fuimos a ver al América, yo lo abrazaría. y le diría: '¡Gracias!'”. La imagen que más lo conmovió fue en la que aparece junto a su abuela materna, doña Socorro Castro quien fue como su segunda madre ya quien perdió en 2020: “Mi abuelita Socorro, ella es la verdadera madre de la familia Castro, es todo” .

© IG @cristiancastro Cristian reveló que su persona favorita es su abuelita Socorro, quien falleció en el 2020