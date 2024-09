Cristian Castro ya piensa en planes de boda con Mariela: 'Claro que sí, me quiero casar'

Fue a principios de este año que Cristian Castro anunció su relación con la argentina Mariela Sánchez. Si bien el cantante está muy enamorado, su romance hay tenido altas y bajas a lo largo de los últimos nueve meses, en los que ha protagonizado una serie de separaciones, polémicas y reconquistas. Luego de haber superado su última ruptura, el intérprete de Azul y su guapa novia reaparecieron ante los reflectores en una entrevista con El Gordo y la Flaca. En esta conversación, el cantante reconoció que los mensajes que provocaron su separación "fueron tremendos", pero que han pasado la página y ahora trabajan en su relación, con miras a casarse algún día. "Me quiero casar con Mariela, voy a intentar primero hacer un ambiente de estabilidad", dijo el hijo de Verónica Castro.

© @cristiancastro Cristian Castro y Mariela Sánchez

A finales de mayo, el cantante y su pareja protagonizaron una mediática separación, luego de que se filtraran unos audios en los que Mariela hablaba mal del cantante. La noticia se hizo viral y Cristian quedó con el corazón roto. Pese a la controversia que esto significó, ambos decidieron retomar su noviazgo; él la ha perdonado y ahora están en un gran momento, según el intérprete. "Los mensajes fueron tremendos, fueron devastadores eso yo nunca lo había visto en ninguna chica que fuera mi novia y sí fue muy devastador lo que intentó hacer con los mensajes, sinceramente".

© @cristiancastro Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez

Tras poner fin a su noviazgo, días después Cristian apareció con una nueva pareja, Ingrid Wagner, pero esa relación terminó tan rápido como empezó, pues él decidió regresar con Mariela. "Estamos contentos, la verdad es que teníamos ganas de seguir", dijo a las cámaras del programa de Univision. El cantante de 49 años detalló que fue ella quien lo buscó y viajó a la capital argentina para reencontrarse. "Sí claro, le escribí y lo vine a buscarlo a Buenos Aires", dijo Mariela, quien aseguró: "Me la tenía que jugar, el amor todo lo puede, así que fue justamente por eso".

Cristian Castro y Mariela Sánchez View post on Instagram

Enamorado, el llamado 'Gallito Feliz' confesó que está muy enamorado y que ambos están trabajando en su relación. "Me siento comprometido con ella, desde que la conocí me siento como en una hipnosis romántica con ella y la verdad es que estoy muy orgulloso de esto de que estamos luchando, a ella la veo mejor yo también me veo mejor y que queremos lo mismo".

Video relacionado

Con planes de boda

Sobre sus planes a futuro, el cantante aseguró que sí tiene la intención de camniar hacia el altar con Mariela, lo cual sería su cuatro matrimonio. "Claro que sí, me quiero casar con Mariela, voy a intentar primero hacer un ambiente de estabilidad que eso es lo que queremos y crear un día a día".

© @Cristiancastro Cristian Castro y Mariela Sánchez están muy enamorados

Incluso, se atrevió a decir que Mariela le da la calma y tranquilidad que su abuela le daba, cuando era niño. "Se me desbordan muchas cosas por ella, es muy atractiva, me atrae muchísimo, me siento enamorado, quiero que me quiera rápido", dijo, además de detallar que ese 'amor desmedido' de su parte fue algo que les ocasionó problemas en un inicio. "Quiero se enamore rápido de mí, por eso es que vinieron los primero problemas en nuestra relación y por eso nos separamos al principio quizá yo quería que me quisiera demasiado ya, como si fuera mi abuela".