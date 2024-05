Mariela Sánchez se disculpa con Cristian Castro por los audios que finalizaron su relación

Lo que parecía una segunda oportunidad victoriosa en la relación de Cristian Castro y Mariela Sánchez, culminó con una repentina separación luego de que se filtraran algunos audios de la argentina en los que hablaba mal de su expareja. Sincera y arrepentida por la situación, Mariela ofreció públicamente una disculpa a Cristian, misma que extendió hacia su mamá, Verónica Castro, quien también resultó bastante molesta por la forma en la que se expresó del cantante.

“No estoy muy bien”, aseguró Mariela en entrevista para Despierta América, en donde explicó que su motivo para aparecer en un programa de televisión no es otro más que ofrecer disculpas, especialmente a Cristian Castro.

En su charla reveló que al momento de que su ex escuchara los audios, al principio estaba triste. “Estuvimos hablando dos días de los audios a medida que iban saliendo”, recordó Mariela.

Sobre una posibilidad de reconciliación, confesó: “El primer día estuvo dispuesto a perdonarme, pero después ya es como un montón”. Además, habló de Verónica Castro, con quien también se siente apenada. “Por supuesto el enojo de Verónica, que tiene toda la razón del mundo. A ella ya le pedí disculpas, es su hijo, la entiendo, le toqué lo más preciado, lo sé porque soy mamá”.

Sobre la filtración de los audios Mariela no tiene certeza de quién podría haber sido responsable por ello. “No, nunca lo voy a saber. No estoy acostumbrada a que me viralicen un audio. Uno enojada dice muchísimas cosas graves”, agregó.

¿Habrá reconciliación o una tercera oportunidad?

Pocos días después de que Mariela y Cristian pusieran fin a su relación, el cantante inició un breve romance con Ingrid Wagner, de quien dijo que era el amor de su vida, mismo que terminó para retomar su noviazgo con Mariela, una situación que a ella le afectó. “Él publicó que estuvo con otras chicas y se viralizaba porque es un artista. Para mí era doloroso”, explicó.

Y sobre una reconciliación, dijo: “No, yo creo que no. Se removió todo y hay mucha gente hablando y hay que esperar que pase el tiempo”. Además, la comunicación entre ambos es nula pues ni siquiera hablan por teléfono.

Sobre la situación en México que derivó su primera separación, comentó: “No, violento no fue. No me maltrató, sí hubo insultos, pero de la misma manera que yo hice los audios. Son los mismos insultos”. En ese entonces, discutieron y ella decidió irse de su lado pues, incluso, temió por su integridad. “Todo lo que pasó fue un enojo. Luego yo me nojé y todo empezó así. Me arrepiento”, concluyó.