El mensaje de la novia de Cristian Castro tras reanudar su romance: ‘Fueron días difíciles’

Fue en enero pasado cuando Cristian Castro encendió las alertas. Un cambio en su vida se había suscitado y, después de algún tiempo, volvía a estar enamorado. Con el paso de los días se supo que su nueva conquista era la emprendedora argentina de bienes raíces Mariela Sánchez, con quien viajó a la Ciudad de México no solo para hacerla partícipe de la logística de sus conciertos junto a Yuri, sino también para presentarla a su mamá, Verónica Castro, con quien incluso visitaron la Basílica de Guadalupe. Luego de ese encuentro, a finales de febrero, se dio a conocer la noticia de su ruptura. Ahora, la historia de la pareja ha dado un importante giro, pues el cantante regresó con su exnovia, quien ha enviado un mensaje al intérprete tras hacer público lo suyo en redes sociales.

©@cristiancastro



La pareja gritó por todo lo alto su amor.

Las palabras de Mariela

La emoción tras el regreso con Mariela fue tan grande para Cristian, que el intérprete se expresó al respecto en su cuenta de Instagram. Del mismo modo, Mariela abrió su corazón para hacer evidente su sentir en este momento de cambios en su vida, y de lo duro que fue para ella atravesar por esta ruptura que tomó un gran interés mediático. “Para mí también fueron días difíciles…”, dijo la argentina en respuesta a su novio. “Mi corazón no descansa, quién dice lo que está bien y lo que se debe…”, escribió ella.

Para hacer más emotivo su mensaje, Mariela ilustró el mismo con un álbum de fotografías de su pasado viaje por México. En las mismas, destacan el encuentro que tuvo con Verónica Castro en el Auditorio Nacional, instante en el que ambas presenciaron muy emocionadas el regreso de Cristian a los escenarios. “Si lo que vale es lo que uno puede, y lo que más nos haga feliz. Te amo”, agregó la argentina en su texto.

©@sanchez.mariela



Mariela Sánchez presumió sus memorias junto a Verónica Castro.

¿Qué originó su pasada ruptura?

Luego de que se confirmara la separación entre Cristian y Mariela, la argentina rompió el silencio para revelar parte de lo sucedido. Sin embargo, fue muy discreta al tocar el tema públicamente. “La vida del artista es muy complicada, dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él. Yo estuve con él 45 días, yo tengo 42 años… Hay que quedarse con lo lindo vivido, la verdad es que esto a mí me da mucha vergüenza porque yo de la forma que me exponía… Yo actué como él actuaba, natural, me quedo con el recuerdo del pibe normal, común y nada más…”, explicó, para luego agregar: “Hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme (a Argentina)”.

©@sanchez.mariela



Cristian y Mariela se conocieron en Argentina.

Los días de Cristian lejos de Mariela

Luego de su ruptura, Cristian se mantuvo en total hermetismo sobre los acontecimientos que desencadenaron el final de la relación. Sin embargo, el cantante tomó la de decisión de rehacer su vida, por lo que comenzó una relación con la también argentina Ingrid Wagner. Ambos posaron enamorados desde Londres, ciudad en la que vacacionaron por unos días y desde donde compartieron románticas postales. Sin embargo, todo entre ellos llegó a su fin, así lo conformó Wagner semanas atrás en entrevista con los medios de comunicación.