Cristian Castro y Mariela Sánchez ponen fin a su romance tras la filtración de polémicos audios

En días pasados, Cristian Castro anunció por todo lo alto su reconciliación con Mariela Sánchez, la novia argentina dedicada a los bienes raíces. Tras superar sus diferencias, la pareja se reencontró en la ciudad de Miami, desde donde los dos compartieron vistazos del encuentro. Sin embargo, la felicidad duró muy poco para ambos, pues tan pronto se hizo el anuncio circularon mensajes en audio en los que Mariela habla mal del intérprete, mismos que se dice fueron grabados por ella poco después de su primer rompimiento.

©@sanchez.mariela



Cristian y Mariela se habían reconciliado hace apenas unos días.

Los polémicos mensajes de Mariela

A través del programa Ventaneando se dio difusión de tales audios, los cuales, según la emisión comandada por Pati Chapoy, fueron revelados originalmente en el espacio de televisión argentino llamado A la tarde, una noticia que cobró interés mediático por el contexto de la situación. En las grabaciones, se escucha la voz de quien se dice es Mariela, criticando fuertemente la actitud que el cantante asume con sus parejas. Así mismo, Sánchez dijo en ese momento estar segura de que Cristian la aborrecía por su facilidad para poder salir con cualquier galán del medio.

En Ventaneando, también se presentó el audio en donde Mariela habla de la relación que Cristian tuvo con la argentina Ingrid Wagner, de quien se expresa de manera despectiva. Así mismo, abordó el tema de la supuesta indiscreción del cantante durante el tiempo en que ambos se conocieron, según comparte, gracias a su cercanía con una periodista, quien fue la encargada de ponerla al tanto de todo.

©@cristiancastro



La expareja se conoció en Argentina.

La reacción de Cristian Castro

Luego del impacto mediático que tuvo la filtración de los audios, Cristian Castro, quien se ha mantenido reservado hasta el momento, eliminó de su cuenta de Instagram la fotografía con la que había hecho oficial su reconciliación con Mariela. En la foto aparecían los dos abrazados, dándose un beso frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Así mismo, ambos se dedicaron amorosos mensajes para hacer oficial lo suyo.

Mariela reconoce su error

La reacción fue tan grande, que Mariela tomó la decisión de pronunciarse a través de sus redes sociales, enviando una disculpa pública por sus acciones. “Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizá no han sido tan queridas como yo, y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón, Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido a una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible…”, explica.

©@cristiancastro



Una imagen del reencuentro de Cristian y Mariela en Miami.

Mariela también se refiere a los demás involucrados: “La persona que envió todo estos obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea. Quiero pedir disculpas a toda su familia. Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Cristian”, finalizó.