Tras una serie de idas y vueltas, Cristian Castro reaparece al lado de Mariela Sánchez

Dicen que las segundas y terceras partes no siempre son las mejores; sin embargo, Cristian Castro y Mariela Sánchez están dispuestos a demostrar que no siempre es así. Y es que tras haber terminado su relación sentimental por segunda ocasión, apenas en junio pasado, el cantante y la argentina se han dejado ver de nuevo juntos y enamorados en redes sociales. Y aunque no han dejado en claro si han retomado su noviazgo, las palabras que ambos se han dedicado no dejarían lugar a dudas de que la llama del amor se ha reavivado.

© IG: @cristiancastro El cantante y la argentina han tenido una historia de idas y vueltas

A través de su perfil de Instagram, Cristian compartió una imagen en la que se le puede ver manejando un automóvil y a su lado, como copiloto, a Mariela, quien posa de lo más feliz. Al pie de la imagen, el hijo de Verónica Castro agregó un mensaje en el que parecía que estaba abriéndose a la posibilidad de retomar su relación con la argentina, sin especificar si la foto fue tomada recientemente o durante el tiempo que compartieron en el pasado. "El día que esperamos vendrá…", compartió.

© IG: @cristiancastro Con esta imagen, Cristian y Mariela dejaron en claro que su historia continúa

Y aunque en un inicio sus fans se quedaron con la duda, Mariela vino a aclararlo todo, pues tan pronto Cristian compartió la foto, Sánchez comentó la publicación con un mensaje de lo más romántico que despejó cualquier cuestionamiento en torno a su relación con el artista. "¡Te amo, mi amor!", expresó la argentina de forma efusiva.

Video Relacionado

Lo que había dicho sobre su soltería

En junio pasado, luego de su rompimiento con Mariela Sánchez, Cristian Castro se mostró serio frente a las cámaras cuando le preguntaron sobre cómo se encontraba su corazón. Sincero, el intérprete de Azul, reconoció que no la está pasando bien: “Estoy en un momento muy difícil sinceramente, personal, porque la verdad no entiendo cuál es la mala suerte, por qué tanta mala suerte, pero bueno, hay que tener optimismo, hay que tomarse las cosas, no personales porque si ya me las hubiera tomado personales estaría más y más triste”, confesó en su último encuentro con la prensa.

A pesar de que su ánimo estaba decaído, Cristian mantenía la mente positiva. “Hay que seguir optimistas, pero cuando no le importas a esa persona, es cuando duele tanto”. Además, el cantante reconoció que estar viviendo aquel momento de desamor en nuestro país, junto a Verónica Castro, le hacía bien: “Estoy contento, porque los tengo a ustedes, tengo la atención de mucha gente. Estoy contento de estar en México con mi mamá”.