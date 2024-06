Cristian Castro, tras su regreso a la soltería: 'No entiendo cuál es la mala suerte'

Después de sus últimas relaciones amorosas fallidas, Cristian Castro se toma una pausa y en brazos de su mamá, Verónica Castro, se cura del desamor. Durante su visita a nuestro país, donde se encuentra cumpliendo con las fechas de su gira junto a Yuri, el cantante confesó que está pasando por un momento triste, luego de las desilusiones en el amor que ha sufrido últimamente. Luego de su comentada ruptura con Mariela Sánchez, Cristian retomó su romance con Ingrid Warner quien, apenas hace unos días, le contó a la prensa que la relación con el cantante mexicano había llegado a su fin definitivamente.

© IG @cristiancastro Ingrid Warner le confirmó a la prensa que la relación con el cantante terminó definitivamente

El desamor tocó a su puerta

Como pocas veces, Cristian se mostró serio frente a las cámaras cuando le preguntaron sobre cómo se encuentra su corazón. Sincero, el intérprete de Azul, reconoció que no la está pasando bien: “Estoy en un momento muy difícil sinceramente, personal, porque la verdad no entiendo cuál es la mala suerte, por qué tanta mala suerte, pero bueno, hay que tener optimismo, hay que tomarse las cosas, no personales porque si ya me las hubiera tomado personales estaría más y más triste”, confesó en su último encuentro con la prensa.

A pesar de que su ánimo está decaído, Cristian mantiene la mente positiva, a pesar de que sigue sintiendo el desamor: “Hay que seguir optimistas, pero cuando no le importas a esa persona, es cuando duele tanto”. Mientras su corazón sana, el cantante reconoce que estar viviendo este momento en nuestro país, junto a Verónica Castro, le hace bien: “Estoy contento, porque los tengo a ustedes, tengo la atención de mucha gente. Estoy contento de estar en México con mi mamá”.

© IG @Cristiancastro Cristian se está refugiando en brazos de su mamá, Verónica Castro

Cristian reconoció que está intentando recuperar el tiempo perdido con su mamá a quien, debido a que reside en Argentina, no ve con tanta frecuencia como le gustaría: “Estoy pasando las mejores horas del mucho, porque la extraño todos los días, para mí es sangrar y sangrar todo el tiempo, porque no la tengo y no la puedo disfrutar, no puedo disfrutar a mi país, mi ciudad, extraño mucho a mis amigos, sobre todo a mi mamá y a mi tía, mis tíos, mis primas, a mis ahijados, la verdad que me siento muy triste muchas veces y estos días, para mí, han sido importantísimos”.

© IG @coquemuniz Hace unos días, Cristian y Verónica Castro se reunieron con 'El Coque' Muñiz

Su amor por México

Echando una mirada al pasado, Cristian hizo un balance de su estilo de vida bohemio: “Yo soy un poco viajero, un poco gitano, me gusta cambiar de ciudad y país, pero la verdad es que se me ha ido el tiempo en puras babosadas, entonces estoy tratando de retomar a la familia y volver a la raíz”, le contó a varios medios de comunicación. En ese sentido, hace unas horas, el cantante compartió una foto de él en la que, en el fondo, resalta una bandera tricolor: “México bonito, siempre en mi corazón, cómo agradecerte”, escribió como descripción.