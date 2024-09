Cristian Castro vuelve a México con su novia y envía mensaje a Verónica Castro: 'Le pido disculpas'

En el corazón de Cristian Castro todo parece transcurrir en orden, al menos así lo dejó ver el cantante en días pasados al confirmar su reconciliación con Mariela Sánchez, la novia argentina de la que se había separado. Dispuestos a reescribir su historia de amor, trazan nuevos planes motivados por la comunicación y la confianza que han logrado construir a diario, felices de contar con el apoyo de Verónica Castro, a quien tomaron en cuenta tras haber limado las asperezas que meses atrás los envolvió en una mediática ruptura. Ahora, el cantante está feliz de la mano de Mariela, pues además de disfrutar su romance, le ha dado la oportunidad de su chica de debutar como corista en los escenarios, un asunto que lo tiene muy emocionado.

© @cristiancastro Cristian Castro se presentó en Mexicali.

La sorpresa de Cristian Castro

Cristian llegó a la ciudad de Mexicali, en Baja California, en donde se presentó con motivo de las fiestas patrias. Fue en ese escenario en el Cristian le dio la oportunidad de Mariela de debutar como cantante al incluirla en su línea de coristas. Al respecto, el intérprete reveló cómo surgió esta idea que lo tiene muy emocionado. “Yo la veo apasionada de la música. Me habla mucho de cantantes, me habla mucho de grupos, me habla mucho de canciones que le gustan, así también la puedo tener cerquita…”, expresó en entrevista para el programa televisivo Ventaneando.

Video relacionado

En la charla, ambos se dejaron ver muy cariñosos y cercanos, entregados a vivir una nueva etapa lejos de las diferencias que los separó en el pasado. Recientemente, hablaron de esta nueva faceta en su noviazgo, agradecidos por la manera en que todo logró unirlos nuevamente. Cristian incluso reconoció que ya habían hablado con Verónica Castro, quien ha apoyado a su hijo tras haber tomado la decisión de regresar con la argentina.

© @cristiancastro Cristian Castro apoyó el debut de Mariela como corista.

Mariela, inspirada en Ángela Aguilar

Para el gran debut de Mariela Sánchez en la música, Cristian quiso que todo fuera muy especial. En su papel de corista, Mariela lució espectacular un vestido elaborado por el mismo diseñador encargado de trabajar para Ángela Aguilar, por lo que la argentina lució muy ad hoc para este día. “Queremos agradecerle a Diego Medel porque hizo el vestido más lindo del mundo, nosotros admiramos mucho a Ángela Aguilar cómo se viste y buscamos a sus diseñadores. Copiando el estilo de Ángela, espero no se moleste…”, dijo Cristian, quien se dejó ver muy contento por este momento que vive.

© @cristiancastro Verónica Castro apoya a su hijo Cristian ante las decisiones que tome en el terreno sentimental.

Le pide disculpas a Verónica Castro

Entregado a vivir esta nueva etapa, Cristian también espera poder estar más cercano a su madre, a quien le envió un mensaje. “Le pido disculpas en nombre mío, en nombre de Mariela, le pido disculpas a mi madre Verónica y esperemos que quiera estar conviviendo con nosotros, hacer familia, lo que más me gustaría es tenerla, mimarla, reír con ella, estar con ella siempre. Mi mamá siempre la tenemos presente, queremos ser parte de su vida…”, dijo para Ventaneando.