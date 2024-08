Verónica Castro rompe el silencio sobre la reconciliación de Cristian Castro con su novia

En días pasados, Cristian Castro dio la sorpresa al confirmar su reconciliación con Mariela Sánchez, de quien se había separado tras la filtración de polémicos audios en los que ella hablaba mal de él. Luego de pasar la página de ese complicado episodio, la pareja concedió su primera entrevista al programa televisivo Ventaneando, en donde a la par de poner en alto su amor, aseguraron que tenían una misión; recuperar la confianza de Verónica Castro, madre del cantante, quien supuestamente estaba muy decepcionada por el comportamiento de la chica de origen argentino. Finalmente, la actriz ha roto el silencio para opinar de esta nueva etapa en la vida de su hijo, dejando clara su postura con respecto a Mariela.

© @cristiancastro Verónica Castro apoya a su hijo Cristian ante las decisiones que tome en el terreno sentimental.

Verónica, contundente con la decisión de Cristian

Amable, Verónica platicó en exclusiva para el programa Ventaneando, comandado por Pati Chapoy, espacio en el que se pronunció sobre el regreso de Cristian con Mariela. “Volvió, pero qué le vamos a hacer, el amor es así. Cómo lo voy a tomar, ¿quién no se equivoca en el amor? Todos nos equivocamos en el amor, yo creo que todos estamos equivocados y llega un momento en el que decimos: ‘Dios mío, la regué’, yo misma la regué cuántas veces, no tantas porque no fui de muchas veces en mi vida, pero sí me equivoqué…”, aseguró la estrella de telenovelas.

La intérprete se mostró muy respetuosa ante la firme decisión de su hijo, y afirmó que se mantendrá al margen de la situación, pues lo más importante en esta historia es que Cristian pueda ser feliz. “Ellos decidieron regresar, será porque algo les quedó pendiente o tienen muchas ganas, porque sí estuvo feo el asunto, pero yo no soy nadie para meterme. Yo, mientras vea a mi hijo bien, o él me diga que está bien, lo menos que puedo hacer es quedarme calladita, tranquila, y pedirle a Dios que le vaya muy bien y que esté contento y que esto funcione, y si dura qué bueno, y si no, también, pero que no le duela, que no sufran los hijos, es lo que queremos todas las mamás…”, dijo.

© @cristiancastro Cristian Castro y Mariela Sánchez están dispuestos a retomar su romance.

Cristian y Mariela ya hablaron con ella

En la reveladora charla con el programa de espectáculos, Verónica también confirmó que Cristian y Mariela conversaron con ella tras reanudar su noviazgo, una de las misiones más importantes que debían cumplir los enamorados. “Estaban muy apenados los dos, hablaron y me buscaron inmediatamente y pues es lo que yo les decía, no tengo nada qué decir: ‘No tengo ni vela en ese entierro’, solamente que les vaya bien, que sean felices, que estén contentos y tengan lo que están buscando porque qué difícil es encontrar el amor en esta época…”, explicó la intérprete, reconociendo que incluso ella misma ha pasado por situaciones similares.

© @cristiancastro Verónica Castro fue contundente al responder si ya había perdonado a Mariela.

¿Ya perdonó a Mariela?

Antes de cerrar el tema, Verónica fue cuestionada sobre si ya había perdonado a Mariela. En ese sentido, destacó la responsabilidad que Cristian y ella tienen para que todo marche bien entre ellos. “No soy Dios para perdonar, esa es la primera respuesta que te puedo dar, pero sí hay muchas cosas que sanar ahí porque estuvo feo, un asunto muy desagradable, pero había que limpiarlo y espero que ellos mismos lo limpien porque no tenemos nadie vela en este entierro, en este entierro solamente son ellos dos solos, que desgraciadamente salió a la luz todo esto por la cantidad de medios que hay ahora, a través de las redes sociales…”, explicó.