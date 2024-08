Cristian Castro y su novia, Mariela Sánchez, hablan por primera vez de cómo se dio su reconciliación

La noticia de la reconciliación de Cristian Castro con Mariela Sánchez tomó por sorpresa a sus fans y al espectáculo mexicano. Meses atrás, la pareja puso fin lo suyo en medio de fuertes discusiones, una situación que parecía irremediable. Sin embargo, el perdón y el cariño se antepusieron a todo, así lo revelaron los enamorados en la primera entrevista concedida a la televisión, un espacio en el que, de manera sincera, hablaron de sus acuerdos, de sus motivaciones en esta nueva etapa y hasta de su labor para recuperar la cercanía con Verónica Castro, madre de Cristian, quien según el cantante sufrió una fuerte decepción de Mariela tras el escándalo suscitado meses atrás.

© IG: @cristiancastro Con esta imagen, Cristian y Mariela dejaron en claro que su historia continúa

¿Cómo se dio la reconciliación?

Los novios concedieron una entrevista en videollamada desde Córdoba, Argentina, para el programa televisivo Ventaneando. Ávida por conocer los detalles de este nuevo arreglo, Pati Chapoy preguntó a Castro cómo fue que habían logrado dar ese paso. “Está, supongo que en desconcierto, mucha gente, por qué volvemos, estamos un poco tóxicos los dos, que por qué con tanta controversia. La verdad que nos extrañamos, estamos pensando los dos en los dos y no hubo un motivo verdadero, un motivo digamos importante para la ruptura, por eso es que volvimos…”, explicó.

Cristian además habló de la importancia de haberse dado un tiempo separados, instante en que las aguas lograron calmarse. “Ya estábamos con ansias de volver, yo la sentí a ella, ella supongo que me sentía a mí con ganas de volver y era cuestión de relajarnos un poco. Nos impactó mucho el amor que sentimos en el primer mes y estamos aclimatándonos, estamos integrándonos a los sentimientos que sentimos por los dos…”, contó el intérprete, haciendo énfasis en lo mucho que extrañó a Mariela desde su ruptura.

© @cristiancastro Cristian Castro y Mariela mantienen una relación basada en la comunicación.

Mariela, reitera su amor por Cristian

Durante la plática, Mariela también contó cómo se ha dado la nueva dinámica con Cristian, una etapa en la que la comunicación ha sido parte fundamental. “Todos los días (nos pedimos disculpas), creo que va a llevar un tiempo porque las cosas vuelven a salir y se vuelve a hablar. Lo principal es estar fuertes y decirles a todos que estamos enamorados… Nosotros tenemos mucho dialogo, muchísimo diálogo, inclusive cuando pasó todo este tema, que fue fuerte, nosotros no tuvimos un desenlace trágico a pesar de todo, fue con mucho diálogo, dos días de mucho diálogo…”.

La misión; recuperar la confianza de Verónica Castro

Según cuenta Cristian, las heridas a raíz de lo comentado por Mariela al darse la ruptura pasada fueron profundas. La gran decepción en el ir y venir de declaraciones la sufrió Verónica Castro, quien para ese entonces ya tenía una amistad con la argentina. A raíz de eso, la misión de ambos es recuperar la confianza de la actriz. “Queremos recuperar a Verónica, a la suegra Vero. La queremos recuperar porque me parece que estaba siendo amiga de nosotros, de la pareja y sobre todo amiga también amiga de Mariela, creo que ahí la decepcionó mucho Mariela a mi Vero y decepcionó a mucha gente con sus declaraciones de ira, porque realmente fue ira lo que tuvo Mariela en ese momento…”, explicó el cantante, sin perder la esperanza de que su madre perdone a su amada.

Cristian además reconoció que en el proceso mucha gente resulta lastimada, especialmente porque luego de separarse de Mariela sostuvo otra relación amorosa. “No tengo el orden y la cotidianeidad que tiene Mariela en su vida, la organización que tiene… No tiene la necesidad tampoco, como yo, de tener rápidamente una compañía, porque, lamentablemente, yo me siento como muy solo, muy vagante por el mundo y me siento desubicado si estoy solo, muy vacío, entonces recurro a tratar de tener una compañía…”.

© @sanchez.mariela Cristian reveló que Verónica Castro se decepcionó por las actitudes de Mariela.

Mariela, la musa de Cristian

A la par de las confesiones que Cristian hizo en Ventaneando, el cantante también presumió en redes sociales sus días con Mariela tras la reconciliación. La argentina ha vuelto a involucrarse en el trabajo de su novio, por lo que ahora, como se aprecia en las últimas publicaciones de Cristian, ella formará parte de su nuevo videoclip. “Estamos haciendo el videoclip de la canción Hola, con mi novio Cristian Castro…”, se escucha decir a la argentina en una historia dada a conocer por Cristian en Instagram.