Paul Stanley comparte imágenes inéditas del nacimiento de su hija Victoria

El pasado 10 de septiembre, la vida de Joely Bernat y Paul Stanley dio un tierno giro con la llegada de Victoria , su primera hija. A más de 15 días de su debut como papás, la pareja presentó de manera oficial a la recién nacida durante el programa Hoy donde mostró por primera vez en video el rostro del bebé. La encargada de compartir los pormenores de la llegada de su hija fue Joely, quien agradeció públicamente a su esposo, por el apoyo incondicional que le mostró durante el parto y que ha mantenido en los primeros días de Victoria en casa.

© IG: @paulstanleyd Paul Stanley compartió en Instagram la primera fotografía de su bebé

¡Ella es Victoria!

Emocionado como pocas veces, Paul fue el encargado de presentar el segmento en el que su esposa contó los pormenores más especiales de la llegada al mundo de su bebé: “Es un día especial, porque Joely presenta a Victoria, yo presento a Victoria para que la conozcan, muy bonita: Victoria, mi amor, te amo y te vamos a presentar ante la sociedad”. Como si trabajara frente a las cámaras, Joely abrió las puertas de la habitación de su bebé para mostrarla por primera vez un cuadro: “Familia de Hoy llegó el momento de presentarles a nuestra querida hija Victoria Stanley Bernat”.

A pesar de que cumplió su deseo de tener a su bebé a través de un parto natural, la esposa de Paul reconoció que fue un proceso fuerte: “La verdad fue muy doloroso, tuve que llorar un poquito, porque no aguantaba el dolor, Paul estuvo ahí, por eso dice que las mujeres hijo guerreras, pero valió la pena, porque mi objetivo era, todo por Victoria, gracias a Dios, la bebita nos ayudó, trabajamos en armonía, llegó muy bien, llegó a las 8:48 de la mañana”, recordado. La joven mamá confesó que estaba muy ansiosa por ver a su hija: “Fue una emoción de verla, de tenerla en mi pecho, de sentirla, 9 meses con ella en la panza, de que me pateaba y ya la quería conocer y ya la Tengo aquí”.

El trabajo de papá

Joely contó que, durante todo el parto, su esposo fue su contención y también tuvo una participación tras la llegada del bebé: “Paul estaba entre riéndose y llorando, estaba súper emocionada, estaba grabando también, luego papá le cortó el cordón umbilical”. Cómo mamá primeriza, ha contado con el apoyo y conocimientos de su mamá y de su suegra: “Su primer baño me dio mucho miedo, la vi tan frágil, es tu hija, eres mamá primeriza, no sabes cómo bañarla y en eso sí me ayudó mi suegra y mi mamá ya que las vi cómo lo hicieron, porque soy muy visual, ya pude hacerlo la segunda y la tercera vez yo sola”.

